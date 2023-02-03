PMLP: Гражданам Беларуси не нужно сдавать языковой экзамен

Как изданию рассказала заместитель директора Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке, поправки к закону об иммиграции касаются только граждан России, которые ранее были гражданами Латвии или негражданами, а для граждан Беларуси ситуация не изменится.

"Если человек хочет продолжать находиться в Латвии с постоянным видом на жительство - эти документы надо привести в порядок до 1 сентября, - сказала Пуке. - Это касается только граждан России, и никого больше. Призываем всех следить за информацией на нашем сайте - там она самая актуальная и корректная".

Глава Госцентра содержания образования Лиене Вороненко сообщила следующее: "Граждане Беларуси сдают экзамены в обычном порядке. У нас каждый год достаточно много желающих граждан Беларуси сдать экзамен по латышскому языку. Но перемены касаются только граждан России".

Ранее о том, что поправки к закону об иммиграции касаются только граждан России, писал и RUS TVNET.

Как сообщалось, 16 августа 2022 года Кабинет министров принял решение, что временные ВНЖ в Латвии гражданам России будут продлеваться лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство россияне смогут получить, только сдав экзамен на владение латышском языком.

В октябре PMLP предупредило, что постоянные виды на жительство граждан России - бывших граждан или неграждан Латвии - станут недействительны уже в сентябре 2023 года.

Планируется, что языковую проверку должны пройти более 17 тысяч граждан РФ. Регистрация на экзамен для них открылась 1 февраля.

Видео: Сюжет Rus.LSM.lv