ВИДЕО ⟩ Роналду забил первый гол за саудовский клуб

Нападающий отличился в гостевом матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фатеха", реализовав пенальти на 93-й минуте. Португалец развёл голкипера и мяч по разным углам.

Встреча завершилась со счётом 2:2.

"Аль-Наср" набрал 34 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице. Клуб Роналду обошёл "Аль-Шабаб", у которого столько же очков, но на один матч больше.

Роналду дебютировал за "Аль-Наср" во встрече чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Иттифаком". Тогда Криштиану помог команде одержать победу со счётом 1:0. В двух предыдущих официальных матчах в Саудовской Аравии Роналду не отметился результативными действиями.

При этом португалец оформил дубль в товарищеской встрече за объединённую команду "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" с "ПСЖ" (4:5).