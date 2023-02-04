Португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой первый гол за саудовский клуб "Аль-Наср" в официальных матчах.
ВИДЕО ⟩ Роналду забил первый гол за саудовский клуб
Нападающий отличился в гостевом матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фатеха", реализовав пенальти на 93-й минуте. Португалец развёл голкипера и мяч по разным углам.
🎥 هدف النصر— دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #الفتح_النصر pic.twitter.com/WSxEWT4iOm
Встреча завершилась со счётом 2:2.
"Аль-Наср" набрал 34 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице. Клуб Роналду обошёл "Аль-Шабаб", у которого столько же очков, но на один матч больше.
Роналду дебютировал за "Аль-Наср" во встрече чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Иттифаком". Тогда Криштиану помог команде одержать победу со счётом 1:0. В двух предыдущих официальных матчах в Саудовской Аравии Роналду не отметился результативными действиями.
При этом португалец оформил дубль в товарищеской встрече за объединённую команду "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" с "ПСЖ" (4:5).
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