Российский боец смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру на турнире Bellator 290.
ВИДЕО ⟩ Фёдор Емельяненко нокаутом проиграл свой последний бой в карьере
Поединок состоялся в Лос-Анджелесе в рамках турнира Bellator 290 за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе. Бой продлился две минуты и 39 секунд и завершился в первом раунде нокаутом для Емельяненко.
𝑯𝑰𝑺𝑻𝑶𝑹𝒀— BellatorMMA (@BellatorMMA) February 5, 2023
Heavyweight Champion @RyanBader becomes the first man ever to defeat Fedor twice.
📺 #Bellator290 | 𝑪𝑩𝑺 & 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕+ | LIVE NOW pic.twitter.com/Ui7BUBE0L6
Это последний бой в карьере 46-летнего Емельяненко, которую он начал в 2000 году. После поединка он официально объявил о завершении карьеры и оставил бойцовские перчатки в центре октагона.
Fedor Emelianenko lays down his gloves surrounded by legends!— SHOWTIME SPORTS (@SHOsports) February 5, 2023
Tune in to @CBS and @paramountplus NOW. #Bellator290 #Bellator #MMA @BellatorMMA @CBSSports pic.twitter.com/DgXYmEfskx
"Что побудило завершить карьеру? Возраст уже, травмы от боя к бою, организм не выдерживает нагрузок. Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Я принимаю всё как есть: и победы, и поражения. Видел сегодня, что весь зал болел за меня. Слава богу. Я надеюсь, что заслужил эту публику своим выступлением", - сказал Емельяненко на пресс-конференции.
По информации MMA Fighting со ссылкой на отчёт Атлетической комиссии штата Калифорния, Фёдор Емельяненко за этот бой заработал 100 тысяч долларов, а Бейдер получил 150 тысяч.
Емельяненко и Бейдер ранее уже встречались в поединке в январе 2019 года, тогда американец также победил россиянина техническим нокаутом уже на 35-й секунде первого раунда. Всего на счету 39-летнего Райана Бейдера 32 победа (13 нокаутом) при семи поражениях.
Фёдор Емельяненко - четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный - по версиям Rings и WAMMA. Также он четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. В общей сложности Емельяненко одержал в смешанных единоборствах 40 побед и потерпел семь поражений.
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