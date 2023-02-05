ВИДЕО ⟩ Фёдор Емельяненко нокаутом проиграл свой последний бой в карьере

Поединок состоялся в Лос-Анджелесе в рамках турнира Bellator 290 за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе. Бой продлился две минуты и 39 секунд и завершился в первом раунде нокаутом для Емельяненко.

Это последний бой в карьере 46-летнего Емельяненко, которую он начал в 2000 году. После поединка он официально объявил о завершении карьеры и оставил бойцовские перчатки в центре октагона.

"Что побудило завершить карьеру? Возраст уже, травмы от боя к бою, организм не выдерживает нагрузок. Я бы хотел, чтобы меня помнили как верующего человека. Я принимаю всё как есть: и победы, и поражения. Видел сегодня, что весь зал болел за меня. Слава богу. Я надеюсь, что заслужил эту публику своим выступлением", - сказал Емельяненко на пресс-конференции.