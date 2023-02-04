Произошел очередной обмен пленных; освобождены несколько защитников Мариуполя

Среди пленников, которые вернулись в Украину, 87 солдат, в том числе защитников Мариуполя и снайперов Бахмута, в Telegram сообщил руководитель бюро президента Украины Андрей Ермак.

В Украину доставлены также останки погибших иностранных добровольцев Кристофера Пэрри и Эндрю Бэгшоу. А также останки добровольца, который в свое время служил в французском легионе, а после вторжения России отправился на фронт, чтобы воевать с Украиной.

Министерство обороны России, в свою очередь, отметило, что в Россию из Украины вернулись и люди "чувствительной категории" и что это произошло благодаря усилиям Объединенных Арабских Эмиратов.

В этом году первый обмен пленников состоялся в начале января. Тогда стороны обменяли 50 человек каждая.

В настоящее время в плену России находится более 3000 солдат Украины, свидетельствуют расчеты уполномоченной Алены Вербицкой. Еще 15 000 человек, в том числе гражданских, считаются без вести пропавшими.