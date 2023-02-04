Суббота, 4 февраля, Заканчивается самое темное время года. А новости продолжают поступать тем же сильным потоком. О том, что произошло за сегодня можно узнать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 4 февраля ⟩ Все меньше людей за войну, пикет против СПГ-терминала и эстонские порнозвезды
Новости Латвии:
Президента России Владимира Путина и развязанное им вторжение в Украину поддерживают только 4% жителей Латвии, и с марта их число уменьшилось в два раза, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу Государственной канцелярии.
Если во время парковки зацепил фаркопом другой автомобиль - в каких случаях полис ОСТА покрывает расходы и в каких нет? Это пыталась выяснить передача 4. studija.
На пикет против строительства Скултского терминала сжиженного природного газа (СПГ) у здания правительства в субботу собрались примерно 25 человек.
Находящийся в процессе ликвидации банк ABLV Bank победил в суде Службу государственных доходов (VID) в споре о переплате налогов на 966 865 евро.
Наркологи предупреждают об очень сильных синтетических наркотиках, которые употребляют в виде жидкости для электронных сигарет. В последнее время констатировано уже несколько случаев передозировки, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
На проходящем в Елгаве 24-м Международном фестивале ледяных скульптур победили представители Латвии, Литвы, Украины, Польши и Монголии, сообщили в Елгавском самоуправлении.
За рубежом:
Российский аналог Google - поисковик Yandex - внес коррекции в результаты поиска, убрав из результатов фотографии и видео с Владимиром Путиным. Интересно, что до этого, вводя в поисковик оскорбительные фразы, в виде главных результатов выдавало именно изображения Путина.
Руководство Северной Кореи приказало северокорейским торговым компаниям в России отобрать персонал, который будет направлен на оккупированные Россией территории Украины для проведения восстановительных работ, сообщает украинский портал УНИАН со ссылкой на базирующееся в Сеуле онлайн-издание Daily NK.
В субботу вся Одесса осталась без электричества после аварии в электросети. Это уже вторая масштабная авария на подстанции за последние сутки, сообщает "Укрэнерго".
Если Евросоюз в новом пакете санкций запретит поставку всего необходимого для производства закваски, то российский рынок может остаться без сметаны, сообщает The Moscow Times со ссылкой на основателя сельскохозяйственного холдинга "АгриВолга" Сергея Бачина.
В Белгородской области России, граничащей с Украиной, в ночь на субботу произошел пожар на нефтебазе, сообщают местные Telegram-каналы и должностные лица.
Житель Германии Хансйорг Гемминген-Хорнберг установил впечатляющий рекорд - он проехал на Tesla почти два миллиона километров, сообщают зарубежные СМИ.
Интересное чтиво:
В Латвии начали активно конфисковывать автомобили за езду в пьяном виде, и теперь их может купить любой желающий. Машины выставляются на аукцион Службы государственных доходов, а цену устанавливает покупатель. Есть только один нюанс - при покупке нельзя проверить техническое состояние автомобиля. Нарушает ли такая система права потребителей и пользуются ли конфискованные машины спросом, разбирался RUS TVNET.
"Русскоязычные и русские требуют внимания, которого они не заслужили", - указала в передаче "1:1" Латвийского телевидения автор фильма "Даугавпилс - город не/возможностей" Владислава Романова.
После вторжения России в феврале 2022 года власти Украины запретили выезд за границу для мужчин 18-60 лет. Это породило ряд коррупционных схем, которые работают до сих пор. Би-би-си попыталась выяснить, как они устроены, сколько это стоит и кто за этим стоит.
Из двух шокировавших эстонскую общественность случаев избиения несовершеннолетних одно недавно разрешилось в суде, и две девочки получили свое наказание. Девочки, совершившие другое жестокое избиение, в ближайшие дни подтвердят в суде достигнутые с прокурором договоренности.
Хотя в Эстонии проживает всего 1,331 миллиона человек, в некоторых областях она более популярна и развита, чем соседние страны. Одной из таких интимных сфер является порнография, секс-индустрия и секс-туризм. О реальном опыте журналиста в салоне эротического массажа в Таллинне мы уже писали, теперь давайте заглянем в сферу порнографии, где карьеру сделали несколько эстонок.
Вечно неразрешимый вопрос: куда поехать? "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по недооцененным, необычным, но очень привлекательным местам в Латвии. Уверены, вы найдете подходящее для себя.
Все больше стран выступает за бойкот Олимпийских игр 2024 года в Париже, если туда допустят российских спортсменов.
31 января день рождения отметил популярный российский рэпер Oxxxymiron (Оксимирон). Его настоящее имя - Мирон Федоров. Рассказываем о нем в рубрике "Звезда недели".
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