Главное за 4 февраля ⟩ Все меньше людей за войну, пикет против СПГ-терминала и эстонские порнозвезды

Руководство Северной Кореи приказало северокорейским торговым компаниям в России отобрать персонал, который будет направлен на оккупированные Россией территории Украины для проведения восстановительных работ, сообщает украинский портал УНИАН со ссылкой на базирующееся в Сеуле онлайн-издание Daily NK.

В субботу вся Одесса осталась без электричества после аварии в электросети. Это уже вторая масштабная авария на подстанции за последние сутки, сообщает "Укрэнерго".

Если Евросоюз в новом пакете санкций запретит поставку всего необходимого для производства закваски, то российский рынок может остаться без сметаны, сообщает The Moscow Times со ссылкой на основателя сельскохозяйственного холдинга "АгриВолга" Сергея Бачина.

В Белгородской области России, граничащей с Украиной, в ночь на субботу произошел пожар на нефтебазе, сообщают местные Telegram-каналы и должностные лица.

Житель Германии Хансйорг Гемминген-Хорнберг установил впечатляющий рекорд - он проехал на Tesla почти два миллиона километров, сообщают зарубежные СМИ.

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В Латвии начали активно конфисковывать автомобили за езду в пьяном виде, и теперь их может купить любой желающий. Машины выставляются на аукцион Службы государственных доходов, а цену устанавливает покупатель. Есть только один нюанс - при покупке нельзя проверить техническое состояние автомобиля. Нарушает ли такая система права потребителей и пользуются ли конфискованные машины спросом, разбирался RUS TVNET.