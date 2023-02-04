Видео ⟩ Программа объясняет, почему проверку латышского языка надо проходить и его носителям

Преподаватель латышского языка и литературы Агия Леймане рассказала, что 6-я средняя школа Вентспилса, в которой она работает, много лет назад была школой национальных меньшинств.

"Теперь у нас остались только четыре педагога национальных меньшинств - мы полностью перешли на латышский поток. И теперь у нас проводят проверку на владение государственным языком. Для всех, включая учителей латышского языка и литературы, магистров, доцентов, словом, всех подряд, - рассказала преподаватель. - Мы были очень обижены - почему эта проверка проводится для знатоков латышского языка, его носителей, как говорится, носителей родного языка? И вдобавок дают уровень - как иноземцу".