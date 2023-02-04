Латышка, учитель латышского языка и литературы со степенью магистра филологии должна пройти проверку на знание государственного языка - такое происшествие пережила зрительница программы Латвийского телевидения (LTV) 4. studija, педагог Агия Леймане из Вентспилса.
Видео ⟩ Программа объясняет, почему проверку латышского языка надо проходить и его носителям
Преподаватель латышского языка и литературы Агия Леймане рассказала, что 6-я средняя школа Вентспилса, в которой она работает, много лет назад была школой национальных меньшинств.
"Теперь у нас остались только четыре педагога национальных меньшинств - мы полностью перешли на латышский поток. И теперь у нас проводят проверку на владение государственным языком. Для всех, включая учителей латышского языка и литературы, магистров, доцентов, словом, всех подряд, - рассказала преподаватель. - Мы были очень обижены - почему эта проверка проводится для знатоков латышского языка, его носителей, как говорится, носителей родного языка? И вдобавок дают уровень - как иноземцу".
Леймане обратилась с жалобой и в Центр государственного языка (VVC), который ответил ей, что по Конституции все люди равны и по национальности не делятся.
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