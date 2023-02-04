Почетный консул Латвии в Славянске Александр Павенко с момента вторжения России в 2014 году потерял уже третьего сына. Соболезнования почетному консулу выразил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Почетный консул Латвии в Украине за время вторжения России с 2014 году потерял всех трех сыновей
Krievijas kara brutālā un atbaidošā seja: telefona sarunā izteicu dziļāko līdzjūtību mūsu Goda konsulam Slovjanskā (Doņecka, Ukraina) Oleksandram Pavenko Ukrainā Oleksandram, kurš kopš Krievijas iebrukuma 2014.gadā zaudējis jau trešo dēlu. Skumja diena— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 4, 2023
"Брутальное и отталкивающее лицо российской войны: в телефонном разговоре я выразил глубочайшие соболезнования нашему почетному консулу в Славянске (Донецк, Украина) Александру Павенко, который с момента вторжения России в 2014 году потерял уже третьего сына. Печальный день", - пишет Ринкевич в Facebook.
В Украине находятся семь почетных консулов Латвии. Почетным консулом является лицо, которому Латвийская Республика доверяет и которое по поручению Латвийской Республики выполняет репрезентативные и консульские функции государства.
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