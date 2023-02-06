Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Максим Галкин в Германии, Божена Рынска в Латвии, а Светлана Лобода за рулем
Максим Галкин в Германии, Божена Рынска в Латвии, а Светлана Лобода за рулем
Данила Поперечный проводил время с женой
Инесса Галанте с цветами
Лева Би-2 гулял с собакой
Светлана Лобода была за рулем
Максим Галкин находится в Германии и анонсирует концерт в Стамбуле
Интарс Бусулис был в кинотеатре
Рената Литвинова наряжалась
Божена Рынска ходила в латвийский магазинЭлина Глузунова выступала
Блогер Мальвина ела пончик
Татьяна Мингалимова гуляла на пляже в Барселоне
Маркус Рива на съемках
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