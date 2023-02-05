Видео ⟩ Экспортер угля из Казахстана комментирует скандал с финансированием группы "Вагнер"

Компания наняла известную американскую фирму по расследованию, которая смогла идентифицировать некоторых из распространителей ложных сведений. Telf AG обещает, что вся информация будет передана в полицию. Следователи собрали доказательства того, что скандальные публикации о связи акционера Telf с убийствами и ЧВК "Вагенр" не соответствуют действительности.

Некоторые из страниц, где опубликованы негативные материалы, находятся на серверах США, поэтому там предприятие видит возможности действий.

В свою очередь, в Украине сейчас другие приоритеты. Работники "черного пиара" являются частью коррупционной среды, которая является невидимым фронтом государства. Они также нападали на журналистов и политических активистов.

Активист и журналист Олег Чеславский мониторит Telegram-каналы, используемые в распространении пропаганды. Ему удалось узнать, сколько платят за размещение материалов, и увидеть цепочку, как материалы, написанные в России, появляются на страницах "черного пиара".

Чеславский сам стал жертвой "черного пиара".

Случай с Telf также обратил внимание международных исследовательских журналистов на сеть фальшивых новостей. Исследуя этот случай, обнаружились сотни интернет-адресов, которые не связаны с сетями недостоверных новостей, но являются серьезными журналистскими работами. Кто это сделал - неясно.

Программа еще раз подчеркивает, что нет доказательств того, что акционеры Telf AG финансируют наемную армию "Вагнер" или были бы связаны с убийствами.