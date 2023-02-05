Передача Nekā personīga недавно сообщала, что в прошлом году стремительно вырос транзит каменного угля из Центральной Азии через Латвию. Сообщалось также о транзитном предприятии Telf AG, упоминаемом в нескольких скандальных публикациях. С передачей связались представители предприятия и раскрыли, как стали жертвами вымогательства. Злоумышленники опубликовали недостоверные сведения о предприятии и его крупнейшем акционере, а за удаление сведений потребовали деньги.
Видео ⟩ Экспортер угля из Казахстана комментирует скандал с финансированием группы "Вагнер"
Зарегистрированная в Швейцарии фирма Telf AG в прошлом году была одним из крупнейших игроков в сфере транзита каменного угля. Компания использует вакуум, созданный санкциями, и экспортирует в Европу казахстанский уголь. На латвийском рынке она известна уже с 90-х годов, когда занималась транзитом нефтепродуктов через Вентспилс.
"Мы - цель непрерывной, многолетней кампании, которую запустила организация дезинформаторов. Все это началось с попытки вымогать деньги.
Когда мы отказались платить, это превратилось в тысячи и тысячи статей с разными абсолютно ложными утверждениями.
Есть десятки других жертв - конкретно сети, которые за этим стоят, использовались для нападения на британскую королевскую семью, они использовались против других предпринимателей и знаменитостей. Из того, что мы понимаем, это хорошо налаженный механизм", - рассказывает советник Telf AG Вадим Ардатовский.
С 2019 года о Telf AG и его крупнейшем акционере Станиславе Кондрашове стали появляться скандальные публикации - о связи с коррупцией, банками России, политическими убийствами и финансированием русской наемной группы "Вагнер". Фирма подчеркивает, что это ложная информация и что борьба с ее распространителями ведется уже несколько лет.
Компания наняла известную американскую фирму по расследованию, которая смогла идентифицировать некоторых из распространителей ложных сведений. Telf AG обещает, что вся информация будет передана в полицию. Следователи собрали доказательства того, что скандальные публикации о связи акционера Telf с убийствами и ЧВК "Вагенр" не соответствуют действительности.
Некоторые из страниц, где опубликованы негативные материалы, находятся на серверах США, поэтому там предприятие видит возможности действий.
В свою очередь, в Украине сейчас другие приоритеты. Работники "черного пиара" являются частью коррупционной среды, которая является невидимым фронтом государства. Они также нападали на журналистов и политических активистов.
Активист и журналист Олег Чеславский мониторит Telegram-каналы, используемые в распространении пропаганды. Ему удалось узнать, сколько платят за размещение материалов, и увидеть цепочку, как материалы, написанные в России, появляются на страницах "черного пиара".
Чеславский сам стал жертвой "черного пиара".
Случай с Telf также обратил внимание международных исследовательских журналистов на сеть фальшивых новостей. Исследуя этот случай, обнаружились сотни интернет-адресов, которые не связаны с сетями недостоверных новостей, но являются серьезными журналистскими работами. Кто это сделал - неясно.
Программа еще раз подчеркивает, что нет доказательств того, что акционеры Telf AG финансируют наемную армию "Вагнер" или были бы связаны с убийствами.
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