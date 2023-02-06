Астрологи DailyHoro рассказали о том, каково будет настроение ночных светил на предстоящей неделе, а также дали советы представителям каждого знака Зодиака.
Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля: опасный день, когда ни в коем случае нельзя рисковать
Овен
У Овнов начинается период тотального изменения энергетических потоков. Связь с центром изобилия Вселенной должна будет усилиться, а это означает лишь одно - благоприятные жизненные события будут происходить значительно чаще. Если все же ничего не будет получаться и будут возникать какие-то проблемы, это значит лишь одно - нужно сменить тактику. Никакого проклятия, никаких проблем - всего лишь тактика решает успех Овнов на этой неделе.
Телец
У Тельцов наступает благоприятное время для того, чтобы заняться духовными практиками, попробовать получить новые знания и опыт. Можно и даже нужно читать книги, посещать интересные мероприятия, смотреть познавательные видео и фильмы. В амурной сфере можно попробовать отключить свой рационализм. Иногда даже в работе и бизнесе нужно начать следовать за чувствами и эмоциями, не говоря уже про амурную сферу. На этой неделе можно и нужно вовремя отдыхать, дабы не допускать переутомления. Тельцам удастся сгенерировать массу полезных идей.
Близнецы
Близнецам, как и всем другим знакам Зодиака, на этой неделе откроется так называемый путь души, и звезды и планеты помогут существенно облегчить задачу. Особенно это касается Меркурия, который в субботу войдет в дружественный ему знак Водолея. Ночные светила будут взывать к смелости, активности, а также запустят важные жизненные механизмы, которые помогут Близнецам осознать свое место в этом мире. Жизнь эти людей изменится. Только им решать, в какую сторону и как сильно она поменяется.
Рак
Астрологи считают, что положение планет с 6 по 12 февраля запустит механизмы изменения жизни Раков, но Вселенная будет смотреть на готовность этих людей к глобальным переменам. Нужно избавляться от всего лишнего, чтобы освобождать место под что-то новое. Представителям данного знака Зодиака стоит научиться смотреть на жизнь не из-за кулис, а со сцены, ведь именно они сами будут управлять ею, хоть это и не особо очевидно.
Лев
Львам нужно попробовать запрограммировать свою энергетику на успех, ведь положение планет для этого максимально хорошее, особенно на выходных. Как и для других людей,
10 февраля будет опасным днем из-за негативного аспекта Меркурия и Плутона. Это единственный день, когда точно нельзя рисковать и пытаться менять свою жизнь.
В остальные дни нужно действовать, причем быстро, смело и уверенно. С высокой вероятностью Львы смогут генерировать полезные новые идеи, а также эффективно справляться с любыми жизненными трудностями.
Дева
Девы любят, когда советы астрологов наполнены конкретикой, но на этой неделе конкретики будет достаточно мало. Например, Девам может показаться, что все происходящее уже было раньше. Это странное чувство дежа-вю будет преследовать их вплоть до пятницы, пока Меркурий не войдет в Водолея 11 февраля.
Весы
Весам на этой неделе, возможно, придется больше работать и чаще заниматься насущными домашними делами. При правильном подходе все это будет приносить свое удовольствие, поэтому сначала нужно отказаться от того, что мешает быть бодрее и энергичнее. Второй совет - нужно быть последовательными. Это значит, что необходимо браться только за одно дело и не "прыгать" одновременно между несколькими задачами, дабы не потерять концентрацию. Ключом, отпирающим дверь к успеху, станет спокойствие, оптимизм и желание оставаться самими собой.
Скорпион
Эта неделя будет для Скорпионов очень важной и насыщенной. Это значит, что им необходимо сохранять здоровье и энергию. Для этого с 6 по 12 февраля полезно будет общаться с приятными людьми, которые умеют подбодрить в нужный момент. Пусть и не без усилий, но Скорпионы смогут добиться наискорейшего решения поставленных задач. Этим людям будет улыбаться удача во всех сферах жизни, хотя порой это окажется не таким уж и заметным явлением.
Стрелец
Стоит учесть, что в эти семь дней активизируются не только доброжелатели, но и враги. Стрельцам будет значительно легче принимать важные решения, если никто не будет давать непрошеных советов. Астрологи настоятельно советуют не прислушиваться к рекомендациям окружающих, особенно если их никто не будет об этом просить. Новые знакомства станут предзнаменованием появления чего-то важного. Новые люди в окружении Стрельцов смогут изменить их жизнь навсегда.
Козерог
Козерогам будет больше всего везти в решении интеллектуальных задач. Именно поэтому им потребуется чуть больше внимательности, осторожности и острая память. На этой неделе важно следить за своим здоровьем и бороться с привычками, которые ставят его под удар. Козерогам свойственна некая своенравность, но в период с 6 по 12 февраля нужно быть чуточку проще, особенно если кто-то из близких старается помочь. Важно быть добрее, отзывчивее и внимательнее к тем, кого Козероги любят и уважают.
Водолей
В жизни Водолеев в период с 6 по 12 февраля могут случаться ситуации, в которых нужно в самую первую очередь слушать интуицию. Шестое чувство в этот период будет очень полезным. Это не значит, что здравый смысл нужно оставить где-то на задворках. Наоборот, в сочетании с предчувствием острый ум Водолеев даст им еще больше шансов на успех в любом деле. Если на данный момент в жизни представителей этого знака есть какие-то войны на работе и в целом в жизни, то пришло время выбросить белый флаг, пойти на примирение с врагами.
Рыбы
Рыбам ночные светила откроют тайны о будущем. В эти семь дней можно смело заниматься гаданиями на судьбу. Недаром говорят, что порой все средства хороши. Эта неделя - то самое время, когда данное высказывание наиболее актуально. Все текущие неурядицы довольно быстро себя исчерпают, потому что Рыбы станут более сильными физически, более сообразительными и будут решать проблемы в разы быстрее обычного. Это замечательное время для путешествий, смены обстановки. Также можно заниматься покупками и тратить средства на укрепление здоровья.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!