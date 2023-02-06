Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля: опасный день, когда ни в коем случае нельзя рисковать

Рак

Астрологи считают, что положение планет с 6 по 12 февраля запустит механизмы изменения жизни Раков, но Вселенная будет смотреть на готовность этих людей к глобальным переменам. Нужно избавляться от всего лишнего, чтобы освобождать место под что-то новое. Представителям данного знака Зодиака стоит научиться смотреть на жизнь не из-за кулис, а со сцены, ведь именно они сами будут управлять ею, хоть это и не особо очевидно.

Лев

Львам нужно попробовать запрограммировать свою энергетику на успех, ведь положение планет для этого максимально хорошее, особенно на выходных. Как и для других людей,

10 февраля будет опасным днем из-за негативного аспекта Меркурия и Плутона. Это единственный день, когда точно нельзя рисковать и пытаться менять свою жизнь.

В остальные дни нужно действовать, причем быстро, смело и уверенно. С высокой вероятностью Львы смогут генерировать полезные новые идеи, а также эффективно справляться с любыми жизненными трудностями.

Дева

Девы любят, когда советы астрологов наполнены конкретикой, но на этой неделе конкретики будет достаточно мало. Например, Девам может показаться, что все происходящее уже было раньше. Это странное чувство дежа-вю будет преследовать их вплоть до пятницы, пока Меркурий не войдет в Водолея 11 февраля.

Весы