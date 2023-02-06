Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сообщается о более чем 2300 погибших

Сирийская благотворительная организация "Белые каски" заявила, что северо-запад Сирии - "зона бедствия". По ее данным, сотни людей были ранены и оказались под завалами, пишет Медуза".

Произошедшее в Турции землетрясение называют одним из сильнейших за последние годы. Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.

Для устранения последствий землетрясения ВВС Турции задействовали транспортные самолеты. Из Стамбула на юг страны перебросили около тысячи добровольцев для участия в поисково-спасательных работах. Минобороны Сирии сообщило, что мобилизует свои силы по всей стране для спасательных работ и помощи пострадавшим.

На проведение спасательной операции могут повлиять погодные условия, отмечает СNN. Так, в турецкой провинции Газиантеп температура воздуха сейчас чуть выше нуля, но ожидается похолодание с дождями и снегопадами. Несмотря на погоду, чиновники попросили местных жителей покинуть дома из-за опасений новых подземных толчков.

Официальные лица Латвии выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии.

Президент Эгил Левитс написал сегодня утром в Twitter, что в мыслях он вместе с пострадавшими от землетрясения и спасателями.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

На данный момент посольство Латвии в Турции не располагает информацией о жителях Латвии, пострадавших от землетрясения на юго-востоке Турции или нуждающихся в консульской помощи, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.

По ее словам, регион, где произошло землетрясение, не туристический, и сейчас не сезон активных поездок, поэтому вероятность того, что там находились жители Латвии, очень мала.

Граждане Латвии, постоянно проживающие в этом регионе, получают поддержку от местных властей. Пока они тоже не обращались в посольство за помощью.

Пресс-секретарь МИД от имени министерства призывает всех граждан Латвии, находящихся в регионе, строго следовать указаниям местных властей. Также МИД просит по возможности связаться со своими близкими и сообщить о ситуации.