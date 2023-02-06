По меньшей мере 3000 человек погибли и около 8553 получили ранения в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля. Количество погибших продолжает расти. Неизвестно, сколько человек может находиться под завалами.
Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: сообщается о более чем 3000 погибших
Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией. Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени (3:17 по латвийскому времени) на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп. По данным турецких сейсмологов, сила первого толчка составила 7,4 балла. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османийе, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. Толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и Сирии.
Damaging M7.8 EQ hit southern Turkey near the Syrian border ~4am local time. PAGER is red for this event; extensive damage is probable. Our hearts go out to those affected. See @Kandilli_info for local info. https://t.co/dMyc6ZVrE1 https://t.co/0OxrznZf1v pic.twitter.com/eco071JqVm— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 6, 2023
Позже произошли еще несколько десятков толчков (афтершоков). Магнитуда самого сильного из них составила 7,7. По мощности он был сопоставим с утренним. Это произошло в понедельник днем в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш, пишет Русская служба BBC. Власти Турции сообщили, что второе землетрясение произошло на глубине 7 км. Его эпицентр находился в районе Эльбистан провинции Кахраманмараш.
По последним данным, в Турции погибло по меньшей мере 2379 человек, 14 483 человек пострадали. В Сирии погибло по меньшей мере 1060 человек, 2400 получили ранения, сообщают местные СМИ.
Another Video- First video is emerging after a M7.8 earthquake in central Turkey.#earthquake in #Şanlıurfa#Turkey #Earthquake pic.twitter.com/mVxNorZ0j0— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023
В нескольких турецких и сирийских городах обрушились здания. Всего в разных городах Турции разрушено или повреждено 2824 здания, пишет "Медуза". "Анадолу" сообщает, что после землетрясения в ряде турецких районов произошли пожары на предприятиях, в офисных зданиях. Местное частное информационное агентство IHA пишет о взрыве на газопроводе в провинции Хатай. В результате землетрясения также была разрушена историческая крепость Газиантепа, пишет "Медуза". В Сирии повреждена цитадель Алеппо, внесенная в список ЮНЕСКО. В 2021 году цитадель, пострадавшую во время гражданской войны, уже восстанавливали после повреждений.
В Турции объявлено чрезвычайное положение. Глава Турецкого Красного Креста Керем Киник заявил, что мобилизует ресурсы для помощи пострадавшему региону, поскольку имеются серьезные повреждения и разрушенные здания, и указал, что Турция готова принять международную помощь. Как сообщает "Анадолу", президент Турции Реджеп Эрдоган также провел телефонные разговоры с губернаторами провинций Адана, Малатья, Газиантеп, Диярбакыр, Хатай, Адыйаман, Османие и Шанлыурфа. Его проинформировали о последствиях землетрясения и поисково-спасательных работах. "Мы надеемся, что вместе преодолеем эту беду как можно быстрее и с наименьшим ущербом", - отметил Эрдоган в Twitter.
Сирийская благотворительная организация "Белые каски" заявила, что северо-запад Сирии - "зона бедствия". По ее данным, сотни людей ранены и оказались под завалами, пишет Медуза".
Произошедшее в Турции землетрясение называют одним из сильнейших за последние годы. Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. В 1999 году более 17 тысяч человек погибли после мощного землетрясения в районе Измита на северо-западе страны.
Для устранения последствий землетрясения ВВС Турции задействовали транспортные самолеты. Из Стамбула на юг страны перебросили около тысячи добровольцев для участия в поисково-спасательных работах. Минобороны Сирии сообщило, что мобилизует свои силы по всей стране для спасательных работ и помощи пострадавшим.
На проведение спасательной операции могут повлиять погодные условия, отмечает СNN. Так, в турецкой провинции Газиантеп температура воздуха сейчас чуть выше нуля, но ожидается похолодание с дождями и снегопадами. Несмотря на погоду, чиновники попросили местных жителей покинуть дома из-за опасений новых подземных толчков.
Официальные лица Латвии выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии.
Президент Эгил Левитс написал сегодня утром в Twitter, что в мыслях он вместе с пострадавшими от землетрясения и спасателями.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич выразил глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
На данный момент посольство Латвии в Турции не располагает информацией о жителях Латвии, пострадавших от землетрясения на юго-востоке Турции или нуждающихся в консульской помощи, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите.
По ее словам, регион, где произошло землетрясение, не туристический, и сейчас не сезон активных поездок, поэтому вероятность того, что там находились жители Латвии, очень мала.
Граждане Латвии, постоянно проживающие в этом регионе, получают поддержку от местных властей. Пока они тоже не обращались в посольство за помощью.
Пресс-секретарь МИД от имени министерства призывает всех граждан Латвии, находящихся в регионе, строго следовать указаниям местных властей. Также МИД просит по возможности связаться со своими близкими и сообщить о ситуации.
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