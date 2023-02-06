У посольства в Турции нет информации о пострадавших в землетрясении подданных Латвии

По ее словам, регион, где произошло землетрясение, не туристический, и сейчас не сезон активных поездок, поэтому

вероятность того, что там находились жители Латвии, очень мала.

Граждане Латвии, постоянно проживающие в этом регионе, получают поддержку от местных властей. Пока они тоже не обращались в посольство за помощью.

Пресс-секретарь МИД от имени министерства призывает всех граждан Латвии, находящихся в регионе, строго следовать указаниям местных властей. Также МИД просит по возможности связаться со своими близкими и сообщить о ситуации.

В результате сильного землетрясения, произошедшего минувшей ночью на юго-востоке Турции и на севере Сирии, погибли более 600 человек, сообщает Deutsche Welle. Число жертв катастрофы в Турции составило как минимум 284 человека, пострадали не менее 2000. В Сирии - не менее 230 погибших и около 630 раненых.

Землетрясение ощутили жители некоторых регионов Ирака и Ливана. Кроме того, подземные толчки были заметны в Израиле.

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