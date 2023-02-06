Пал рекорд Гретцки, но Овечкин тут ни при чём

Ягр, в свои 50 лет продолжающий выступать за "Кладно", забил гол и отметился результативной передачей в матче чемпионата Чехии против "Тршинеца" (4:5).

Этот гол стал 1099-м в карьере Ягра с учётом профессиональных лиг и матчей за сборную. Он опередил Уэйна Гретцки, который забил 1098 голов за карьеру.

Гретцки забил 1016 голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), 56 шайб - в WHA, 26 голов - за сборную Канады. Ягр забил 844 гола в НХЛ, 107 шайб в чемпионатах Чехословакии и Чехии, 93 гола - в Суперлиге и КХЛ, 47 голов - за сборную Чехии, 8 шайб - в Альпенлиге.

В расчёт берутся голы в высших профессиональных лигах с учетом плей-офф, а также шайбы в рамках основных международных турниров. При таком формате подсчёта нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин на данный момент забил 986 голов.

Ягр, которому 15 февраля исполнится 51 год, в текущем сезоне набрал 11 (3+8) очков в 19 матчах чемпионата Чехии.

Яромир Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году. В 1990-2017 годах играл в НХЛ, дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), со сборной Чехии становился олимпийским чемпионом (1998) и дважды чемпионом мира (2005, 2010), а с 2018 года он выступает за "Кладно".