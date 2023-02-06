Латвийский фигурист Денис Васильев высказался против возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
Фигурист Васильев выступил против возвращения россиян на лёд
Васильев, занявший пятое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в финском Эспоо, оценил уровень турнира без участия россиян.
"Чемпионат Европы в Финляндии был немного другим, чем обычно. Из-за того, что не было российских спортсменов, он был интереснее со спортивной точки зрения. Поясню. Российские спортсмены в фигурном катании по-прежнему в числе лидеров в Европе, может быть, не так ярко это выражено в моей дисциплине, но в целом, и сейчас, соответственно, изменился весь баланс сил, ситуация была, соответственно, интереснее", - приводит слова латвийского фигуриста Sportacentrs.
Васильев также выступил против возвращения россиян на лёд, вспомнив дело о допинге россиянки Камилы Валиевой.
"Зная, что сейчас происходит в мире, и помня о допинговом деле российской фигуристки Валиевой на Играх в Пекине, мне было бы сложно сказать "да, давайте кататься вместе!". Я не думаю, что у нас есть ощущение безопасности, чувство доверия, что если их допустят к Олимпиаде, всё будет хорошо и в соответствии с олимпийскими ценностями.
Должно пройти время, должна закончиться война, все должны перевести дух и посмотреть, что произошло, понять ситуацию, и только тогда мы сможем начать говорить об этом и вообще обсуждать это. На данный момент - нет, не поддерживаю [возвращение российских фигуристов]", - сказал Васильев.
Чемпионом Европы 2023 года стал французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, который по сумме двух программ получил 267,77 балла. Второе место занял итальянец Маттео Риццо, набравший 259,92 балла. На третьей строчке Лукас Бричги из Швейцарии - 248,01 балла.
Отметим, что фигурист Денис Васильев на церемонии вручения премии Trīs zvaigžņu balvas был признан лучшим спортсменом Латвии 2022 года.
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