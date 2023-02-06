Фигурист Васильев выступил против возвращения россиян на лёд

Васильев, занявший пятое место на чемпионате Европы по фигурному катанию в финском Эспоо, оценил уровень турнира без участия россиян.

"Чемпионат Европы в Финляндии был немного другим, чем обычно. Из-за того, что не было российских спортсменов, он был интереснее со спортивной точки зрения. Поясню. Российские спортсмены в фигурном катании по-прежнему в числе лидеров в Европе, может быть, не так ярко это выражено в моей дисциплине, но в целом, и сейчас, соответственно, изменился весь баланс сил, ситуация была, соответственно, интереснее", - приводит слова латвийского фигуриста Sportacentrs.

Васильев также выступил против возвращения россиян на лёд, вспомнив дело о допинге россиянки Камилы Валиевой.