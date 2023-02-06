Утром 6 февраля в многоквартирном доме на улице Юркалнес в Риге произошел пожар, сообщает очевидец TVNET.
Фото ⟩ На улице Юркалнес в Риге загорелась квартира в многоэтажке. Эвакуируют людей
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На улице Юркалнес в Риге загорелась квартира в многоэтажке. Эвакуируют людей
Как сообщили TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на улицу Юркалнес поступил в 10:24. Пожар произошел в квартире на 6-м этаже девятиэтажного дома, сообщили LETA в VUGD.
Спасатели проводят аварийно-спасательные работы на месте происшествия. 30 спасателей проверяют квартиры и эвакуируют людей из задымленных помещений.
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