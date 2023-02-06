ВИДЕО ⟩ Звезда "Реала" снова подвергся расистским оскорблениям

На видеозаписи матча, опубликованной стриминговым сервисом DAZN в социальных сетях, слышно, как болельщики хозяев называют бразильца обезьяной.

Большую часть матча Винисиуса Жуниора опекали два жёстких защитника - Антонио Раильо и Пабло Маффео. Эти двое так часто фолили на бразильце, что ещё на 44-й минуте он сорвался на Маффео и получил жёлтую карточку.

После перерыва Раильо вновь пытался спровоцировать Винисиуса - он поднёс лого "Мальорки" к лицу бразильца, предлагая поцеловать. Шокированный Жуниор просто отошёл в сторону.

Vinicius il a bz leur mère ou je comprends pas sinon

Je leur souhaite tout le malheur possible pic.twitter.com/N0bRirbZVy — Ramosinho🇧🇷 (@Kakashiii31) February 6, 2023

По ходу матча на бразильце сфолили 10 раз - ни на одном игроке "Реала" не фолили столько в чемпионате Испании аж с 2013 года.

Это уже четвёртый раз, когда бразильца оскорбляли в чемпионате Испании на расовой почве - ранее подобные инциденты были зафиксированы в играх с "Барселоной", "Атлетико" и "Вальядолидом".

В январе фанаты "Атлетико" разместили на мосту оскорбительный баннер в адрес "Реала" и повесили надувную куклу с номером Винисиуса перед встречей команд в Кубке Испании.

Винисиус Жуниор стал игроком "Реала" в 2018 году. В текущем сезоне на его счету 13 голов и 6 результативных передач в 31 матче.