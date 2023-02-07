ВИДЕО ⟩ Гашек о действиях Овечкина: "Это плевок в лицо украинским детям"

Сам Овечкин, у которого до сих пор в Instagram стоит фото профиля с Владимиром Путиным, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину весьма уклончиво комментировал происходящее.

"Это не то, что я могу контролировать. Это не в моих руках. Я надеюсь, что это скоро закончится и в обеих странах наступит мир. Путин - мой президент, но, как я уже говорил, я - не политик, я - спортсмен", - сказал Овечкин во время пресс-конференции "Вашингтон Кэпиталз".

Отметим, что в общей сложности в звёздном уик-энде 2023 года приняло участие 9 российский хоккеистов. Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов россиян на Матч звёзд-2023. Также он призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей лиги из-за выступлений в ней российских хоккеистов.