Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек подверг резкой критике Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за участие сына российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в Матче звёзд НХЛ.
ВИДЕО ⟩ Гашек о действиях Овечкина: "Это плевок в лицо украинским детям"
Гашеку не понравился не только факт участия россиян в Матче звёзд НХЛ, который проходил в штате Флорида, но и появление на льду сына российского нападающего Александра Овечкина.
Ovechkin’s son smacking his stick on the ice followed by the puck going straight through the goalie unironically makes this look like a drop in game of World of Chel #NHLAllStar #NHL23 pic.twitter.com/C2r6Mt2g5r— John (@Mini_Couperr) February 4, 2023
Болельщики в интернете в основном назвали этот момент милым. Однако у легендарного чешского вратаря Гашека, который с начала войны открыто критиковал как Овечкина, так и НХЛ, были другие мысли.
"НХЛ опустилась на самое дно! Пустить сына Овечкина на лёд Матча звёзд НХЛ - это плевок в лицо примерно 500 убитым, тысячам раненых и десяткам тысяч похищенных украинских детей. НХЛ и Гэри Беттман должны заплатить за этот отвратительный поступок", - написал Гашек в своём Twitter.
Легендарный вратарь в ответ на комментарии других пользователей подчеркнул, что его претензии адресованы не Сергею Овечкину, которому всего четыре года, а НХЛ.
Сам Овечкин, у которого до сих пор в Instagram стоит фото профиля с Владимиром Путиным, вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину весьма уклончиво комментировал происходящее.
"Это не то, что я могу контролировать. Это не в моих руках. Я надеюсь, что это скоро закончится и в обеих странах наступит мир. Путин - мой президент, но, как я уже говорил, я - не политик, я - спортсмен", - сказал Овечкин во время пресс-конференции "Вашингтон Кэпиталз".
Отметим, что в общей сложности в звёздном уик-энде 2023 года приняло участие 9 российский хоккеистов. Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за вызов россиян на Матч звёзд-2023. Также он призвал чешский телеканал Nova Sport прекратить трансляции матчей лиги из-за выступлений в ней российских хоккеистов.
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