UFC официально объявил следующий бой Конора Макгрегора

Ирландец станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда встретится с американской командой Майкла Чендлера. В конце сезона бойцы сразятся между собой.

The Ultimate Fighter - спортивное реалити-шоу, которое выпускается под эгидой UFC с 2005 года. Участники шоу делятся на две команды, главными тренерами которых являются обычно известные бойцы. 31-й сезон The Ultimate Fighter начнётся 30 мая 2023 года.

"План таков, что они будут драться в третьей четверти года. Скорее всего, в сентябре. Мы поговорили о весовой категории. И решили, что бой пройдёт в полусреднем весе", - приводит слова главы UFC Даны Уайта The Ringer MMA Show.

34-летний Макгрегор в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье. На счету ирландского бойца 28 боёв в ММА, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

На счету 36-летнего Чендлера 32 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел восемь неудач. В своём последнем поединке американец также уступил Порье сдачей в третьем раунде на турнире UFC 281.