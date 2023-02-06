Генеральная прокуратура России обратилась в суд с требованием признать легион "Свобода России" террористической организацией и запретить его деятельность на территории страны, сообщает "Медуза".
Генпрокуратура РФ потребовала признать легион "Свобода России" террористической организацией
"Легион создан в Украине с целью подрыва основ конституционного строя Российской Федерации, свержения власти в стране, в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Легион "Свобода России" - подразделение вооруженных сил Украины, где, как утверждается, против российских войск воюют добровольцы из России.
О создании легиона было объявлено вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале прошлого года. Сколько бойцов в этом легионе неизвестно.
В легион, как сообщалось, вступил бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, уехавший из России в Украину вскоре после начала войны.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!