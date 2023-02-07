Бывший игрок "Челси" и полузащитник турецкого клуба "Хатайспор" Кристиан Атсу был найден живым под завалами после землетрясения в Турции, сообщает издание A Bola.
Экс-игрока "Челси" достали из-под завалов после землетрясения в Турции
Футбольный клуб "Хатайспор", выступающий в турецкой Суперлиге, весь понедельник не мог дозвониться до своего футболиста Кристиана Атсу. Также турецкий клуб до сих пор не может связаться со своим спортивным директором Танером Савутом.
31-летний Атсу присоединился к клубу турецкой Суперлиги прошлым летом. Вечером накануне землетрясения Атсу забил победный гол на 97-й минуте в матче чемпионата Турции с "Касымпашой" (1:0).
По сообщениям источника, футболист турецкого "Хатайспора" был обнаружен под обломками здания в Хатае поздно вечером в понедельник и уже доставлен в больницу. Отмечается, что у игрока травмирована правая нога и затруднено дыхание.
Ранее из-под завалов обрушенных домов удалось спасти троих футболистов "Хатайспора". Один из игроков Керим Алыджы смог спастись самостоятельно, а Бертуга Йылдырыма и Бурака Оксюза достали из-под завалов. Также были спасены два члена тренерского штаба - Экрем Экшиоглу и Осман Атеш.
Главный тренер команды Волкан Демирель со слезами на глазах выступил в прямой трансляции в Instagram, призывая направить всю возможную помощь в пострадавший от землетрясения Хатай и соседние регионы.
"В Хатае все умирают. Пожалуйста, помогите нам, здесь всё очень плохо. Молю, чтобы отправили нам всю возможную помощь", - сказал Демирель.
WATCH: Turkish coach and former footballer Volkan Demirel and his wife Zeynep Sever-Demirel, who is a volleyballer and former Miss Belgium, made an emotional plea from Hatay asking for help after a deadly earthquake hit Turkey and Syria, killing at least 2,300 people. pic.twitter.com/efBOIH1QHt— Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 6, 2023
В своё время Кристиан Атсу играл за "Порту", "Челси", "Ньюкасл", "Эвертон", "Малагу" и ряд других известных клубов. Также на счету Атсу 60 матчей и 10 голов за национальную сборную Ганы.
Отметим также, что в провинции Малатья под завалами оказались 14 игроков женской волейбольной команды "Хатай". Также в результате катастрофы пострадали члены мужской волейбольной команды "Малатья Метрополитен Беледиеспор". Известно, что спасателям удалось найти троих спортсменов. В городе Кахраманмараш под завалы попали 30-40 спортсменов из борцовского клуба.
За последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие толчки имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. Власти Турции на момент написания статьи сообщали о 2316 погибших, но цифры постоянно растут. В соседней Сирии погибло не менее 1060 человек.
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