Экс-игрока "Челси" достали из-под завалов после землетрясения в Турции

"В Хатае все умирают. Пожалуйста, помогите нам, здесь всё очень плохо. Молю, чтобы отправили нам всю возможную помощь", - сказал Демирель.

WATCH: Turkish coach and former footballer Volkan Demirel and his wife Zeynep Sever-Demirel, who is a volleyballer and former Miss Belgium, made an emotional plea from Hatay asking for help after a deadly earthquake hit Turkey and Syria, killing at least 2,300 people. pic.twitter.com/efBOIH1QHt — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 6, 2023

В своё время Кристиан Атсу играл за "Порту", "Челси", "Ньюкасл", "Эвертон", "Малагу" и ряд других известных клубов. Также на счету Атсу 60 матчей и 10 голов за национальную сборную Ганы.

Отметим также, что в провинции Малатья под завалами оказались 14 игроков женской волейбольной команды "Хатай". Также в результате катастрофы пострадали члены мужской волейбольной команды "Малатья Метрополитен Беледиеспор". Известно, что спасателям удалось найти троих спортсменов. В городе Кахраманмараш под завалы попали 30-40 спортсменов из борцовского клуба.

За последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие толчки имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. Власти Турции на момент написания статьи сообщали о 2316 погибших, но цифры постоянно растут. В соседней Сирии погибло не менее 1060 человек.