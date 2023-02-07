Число погибших при землетрясении в Турции превысило 4800 человек и продолжает расти

В Турции в 10 провинциях погиб минимум 3381 человек, а пострадали более 20 000 человек, сообщило агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции.

В Сирии погибли по меньшей мере 1444 человека, а пострадали 3411.

Всю ночь продолжалась спасательная операция по поиску людей, оказавшихся под завалами после обрушения тысяч зданий в обеих странах. Считается, что число погибших в результате землетрясений и афтершоков продолжит расти. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, могли погибнуть до 20 000 человек.

Галерея: Последствия землетрясения в Турции и Сирии

Президент Турции Реджей Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур. Президент Джо Баден в телефонном разговоре выразил Эрдогану соболезнования и предложил помощь США.

В результате землетрясения без крова остались тысячи людей, которые были вынуждены провести ночь на холоде. В турецком городе Газиантепе, находящемся примерно в 33 километрах от эпицентра землетрясения, люди искали убежище в супермаркетах, на стадионах, в мечетях и общинных центрах.

В 10 турецких провинциях были спасены более 7800 человек.

Морозы, снег и дождь затрудняют поиск выживших под обломками рухнувших зданий. По словам очевидцев, они слышат голоса погребенных под руинами людей.

В одной лишь Турции обрушились более 5600 зданий. Пострадали и больницы.

Напомним, первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. За ним последовало более 40 афтершоков.

Затем примерно в 13:30 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился в районе Эльбистан в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.