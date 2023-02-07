В результате двух произошедших в понедельник землетрясений в Турции и Сирии погибли по меньшей мере 4365 человек, сообщает AFP.
Землетрясение в Турции и Сирии: погибли не менее 4365 человек, число жертв продолжает расти
В Турции в 10 провинциях погиб минимум 2921 человек, а пострадали 15 834 человек, сообщило агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции.
В Сирии погибли по меньшей мере 1444 человека, а пострадали 3411.
Всю ночь продолжалась спасательная операция по поиску людей, оказавшихся под завалами после обрушения тысяч зданий в обеих странах. Считается, что число погибших в результате землетрясений и афтершоков продолжит расти. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, могли погибнуть до 20 000 человек.
Галерея: Последствия землетрясения в Турции и Сирии
Президент Турции Реджей Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур. Президент Джо Баден в телефонном разговоре выразил Эрдогану соболезнования и предложил помощь США.
В результате землетрясения без крова остались тысячи людей, которые были вынуждены провести ночь на холоде. В турецком городе Газиантепе, находящемся примерно в 33 километрах от эпицентра землетрясения, люди искали убежище в супермаркетах, на стадионах, в мечетях и общинных центрах.
В 10 турецких провинциях были спасены более 7800 человек.
Морозы, снег и дождь затрудняют поиск выживших под обломками рухнувших зданий. По словам очевидцев, они слышат голоса погребенных под руинами людей.
В одной лишь Турции обрушились более 5600 зданий. Пострадали и больницы.
Напомним, первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник в 04:17 по местному времени, очаг залегал на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп на юго-востоке Турции. За ним последовало более 40 афтершоков.
Затем примерно в 13:30 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился в районе Эльбистан в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш.
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