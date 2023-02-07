Видео ⟩ На Лиепайском шоссе съехал в кювет и опрокинулся автобус

Авария произошла в Яунберзской волости. На месте происшествия спасатели обнаружили, что автобус лежит на боку в канаве. Находившиеся в автобусе люди, кроме двух человек, выбрались из него самостоятельно.

Пожарные стабилизировали автобус, отсоединили аккумулятор и собрали вытекшие жидкости с помощью абсорбента.

Вызволенные из автобуса люди переданы медикам. Работы на месте происшествия продолжаются.

Как сообщили порталу TVNET в Государственной полиции, в 9:30 была получена информация о том, что в Яунберзской волости Добельского края произошло ДТП - с дороги съехал автобус Mercedes-Benz. В данный момент движение осуществляется по одной полосе. Причины произошедшего выясняются.