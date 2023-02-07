Фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы

Экс-фигурист более пяти дней был подключен к аппарату для проведения ЭКМО, из-за чего пострадали мелкие сосуды и начался некроз тканей.

"К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идёт на поправку. Сейчас идёт борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей", - сказал источник ТАСС.

В то же время Telegram-канал 112 пишет, что фигуристу ампутировали стопу на левой ноге. На другой удалось зачистить мёртвую часть ткани. После операции Костомаров находится в сознании, под капельницей, температура скачет.

О госпитализации Костомарова, которому 8 февраля исполнится 46 лет, стало известно 10 января. Он был госпитализирован с пневмонией. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, врачи подключили его к ИВЛ и ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому.

Спустя две недели Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. На прошлой неделе источники сообщили, что у него развилась гангрена и есть опасность ампутации. Отмечалось, что врачи откладывают операцию из опасений, что больной в таком тяжёлом состоянии может её не пережить.

Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира (2004, 2005) и трёхкратными чемпионами Европы (2004, 2005, 2006).