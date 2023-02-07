Россия планирует привлечь к участию в "миротворческих миссиях" призывников

В распоряжение РБК попала копия документа Минобороны. Его подлинность подтвердил изданию источник в правительстве России.

Сейчас по закону в миротворческих миссиях на добровольной основе могут принимать участие лишь солдаты, служащие по контракту и прошедшие соответственное обучение.

Теперь же Министерство обороны призывает искать добровольцев и среди военнослужащих, которые начали предварительную специальную подготовку.

Данная формулировка относится ко всем военнослужащим, в том числе и к призывникам.

Такие изменения позволят России расширить свои возможности "проведения миротворческих миссий". Работу над изменениями министерство начало еще в августе прошлого года, указывает РБК.

Нельзя исключать, что свое вторжение в Украину Россия в какой-то момент может преподнести как "миротворческую миссию".

Согласно официальной информации Минобороны, Россия сейчас принимает участие в двух таких миссиях - с 1992 года российские войска находятся в Приднестровье, а с 2020 года - в Нагорном Карабахе.