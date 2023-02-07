Министерство обороны России подготовило законопроект, расширяющий круг военнослужащих, которые могут принимать участие в российских миротворческих миссиях. В результате предложенных изменений к таким миссиям можно будет привлекать и призывников, сообщает "Медуза" со ссылкой на РБК.
Россия планирует привлечь к участию в "миротворческих миссиях" призывников
В распоряжение РБК попала копия документа Минобороны. Его подлинность подтвердил изданию источник в правительстве России.
Сейчас по закону в миротворческих миссиях на добровольной основе могут принимать участие лишь солдаты, служащие по контракту и прошедшие соответственное обучение.
Теперь же Министерство обороны призывает искать добровольцев и среди военнослужащих, которые начали предварительную специальную подготовку.
Данная формулировка относится ко всем военнослужащим, в том числе и к призывникам.
Такие изменения позволят России расширить свои возможности "проведения миротворческих миссий". Работу над изменениями министерство начало еще в августе прошлого года, указывает РБК.
Нельзя исключать, что свое вторжение в Украину Россия в какой-то момент может преподнести как "миротворческую миссию".
Согласно официальной информации Минобороны, Россия сейчас принимает участие в двух таких миссиях - с 1992 года российские войска находятся в Приднестровье, а с 2020 года - в Нагорном Карабахе.
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