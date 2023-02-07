Не изменил, но готовился. Как ФСБ во время войны массово обвиняет россиян в госизмене

Тогда же, в декабре, ФСБ отчиталась о задержании двух человек в Ростовской области. Владислава Понамарева, обладателя украинского и российского гражданства, подозревают в передаче Украине координат российских военных и военной техники, по которым ВСУ нанесли удар из ракетной установки HIMARS. Евгения Никифорова из Волгоградской области подозревают в том, что он через Ростовскую область пытался попасть в Украину и вступить в ВСУ. ФСБ сообщила, что у мужчины изъяли "подписанную анкету и заявление на заключение контракта с ВСУ". Ни Никифорова, ни Понамарева нет в базе судов Ростовской области - когда их отправили в СИЗО, неизвестно.

В январе региональные УФСБ продолжали ловить россиян якобы за попытки вступить в ВСУ. 9 января в Брянске арестовали по обвинению в покушении на госизмену россиянина, который для этого якобы "неоднократно" пытался выехать в Украину. 12 января СМИ со ссылкой на пресс-релиз УФСБ по Тверской области сообщили о новом задержании, связанном с приготовлением к "переходу на сторону противника". О фигуранте ведомство сообщило лишь, что это "житель Твери" 1982 года рождения, его имя до сих пор засекречено. Обвинения ФСБ подкрепило видеозаписью якобы с камер наблюдения железнодорожной станции в Твери. На видео мужчина берет в кассе билет и затем, уже с рюкзаком за плечами (в кадре покупки билета рюкзака у него нет), пытается сесть в поезд. Его задерживают, после чего человек - на видео его лицо скрыто - говорит, что "набирал амуницию", в том числе нож, по "указанию связного" и "должен был стать рядовым солдатом, военнослужащим ВСУ". "Я хотел бы, чтобы эти люди (кого он имел в виду - на видео не уточняется - Би-би-си) не шли по моему пути, не связываться с какими-то военными формированиями. Потому что последствия могут быть необратимыми", - сказал задержанный. Дальше на видео силовики выкладывают из рюкзака стандартный набор экипировки - новые берцы, наколенники, маску-балаклаву, спальный мешок. УФСБ сообщило, что житель Твери арестован по ст. 275 УК, но этих данных в базах судов Твери нет.