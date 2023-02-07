Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен высказался об участии российских шахматистов в международных турнирах.
Магнус Карлсен высказался против допуска российских шахматистов на турниры
"С каждым днём, пока продолжается война, играть против россиян становится всё более странно. В начале я, наверное, был большим сторонником, того, что нужно хорошо подумать, прежде чем отстранять людей, особенно учитывая, что вы не знаете, какие долгосрочные последствия это будет иметь. Теперь, так как происходящее затянулось, я всё больше и больше склоняюсь к тому, что, возможно, российским шахматистам не стоит играть. Но это не я решаю", - приводит слова Карлсена газета VG.
Напомним, Международная шахматная федерация (FIDE) разрешает спортсменам из России и Беларуси выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.
Ранее Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону, сославшись на усталость. Матч за звание 17-го чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдёт с 7 по 30 апреля в Астане (Казахстан).
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