Бриедис приехал в Киев, встретился с Кличко и сделал подарок детям

Бриедис, который ранее отказывался осуждать войну России против Украины, прибыл в Киев и сфотографировался возле уничтоженной российской военной техники.

"Киев - невероятный город. Несмотря ни на что, здесь кипит жизнь. Такой город, таких людей сломить невозможно", - написал Бриедис на своей странице в Instagram.

Перед этим латвийский боксёр рассказал, что приехал в столицу Украины не просто так, а с гуманитарной миссией. Бриедис передал электрогенератор одной из спортивных школ Киева.

"Подарил электрогенератор детской спортивной школе города Киева. Пусть детям будет светло и тепло", - написал Бриедис.

Напомним, в самом начале войны Бриедис отказался осуждать полномасштабную агрессию России по отношению к Украине, а также критиковал власти Латвии за ощутимую для оборонного бюджета поддержку украинской стороны.

Когда латвийские СМИ прямо спросили боксёра, на чьей он стороне, Бриедис ответил, что "на стороне Латвии". Затем он избегал данной темы в общении со СМИ.

Отсутствие чёткой позиции вынудило руководство TV3 Group и Best4Sport TV отказаться от трансляции боев Бриедиса.