Видео ⟩ Погоня в Литве: пьяный водитель пытался скрыться от полиции на скорости 230 км/ч

В правоохранительные органы поступило несколько звонков о водителе BMW, который агрессивно вел машину по улицам города и нарушил ряд правил дорожного движения.

Во время погони водитель нагло игнорировал призывы полиции остановить машину.

Водитель BMW даже на мгновение исчез из поля зрения полицейских, когда увеличил скорость до 230 км/ч. BMW удалось остановить только через несколько часов.

Хотя правоохранителям удалось остановить упрямого водителя, он отказался выходить из машины. Полицейским пришлось разбить стекло BMW и силой вытаскивать мужчину из машины.

Установлено, что водитель BMW 1999 года рождения сел за руль в состоянии алкогольного опьянения - в его крови констатировано 1,38 промилле.

За все "развлечения" на мужчину было составлено несколько протоколов об административных правонарушениях - вождение в нетрезвом виде, порча чужого имущества, а также неповиновение требованиям полиции остановить автомобиль.

Информация, которой располагает портал 15min, свидетельствует о том, что автомобиль BMW принадлежит компании, а не частному лицу.

Видео: Погоня за нарушителем