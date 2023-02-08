Число погибших в результате двух землетрясений в Турции и Сирии в понедельник, 6 февраля, превысило 11 700 человек. Спасатели продолжали поиск выживших в руинах разрушенных землетрясением зданий, несмотря на мороз.
Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 11 700 человек
По последним данным, в результате землетрясений погибли по меньшей мере 11 700 человек, в том числе 9057 человек в Турции и 2662 человека в Сирии. В Турции также пострадали более 34 тысяч человек.
Есть опасения, что число погибших может значительно возрасти: по оценкам представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате землетрясения могло погибнуть до 20 000 человек.
По мере того как спасательные работы продолжаются, поступают сообщения о тех, кто чудом выжил. В Сирии из-под обломков был извлечен новорожденный ребенок, все еще связанный с матерью пуповиной. Сама мать погибла. Младенец - единственный выживший из своей семьи.
Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией. Геологическая служба США сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени (3:17 по латвийскому времени) на глубине 17,9 км вблизи города Газиантеп. По данным турецких сейсмологов, сила первого толчка составила 7,4 балла. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османийе, Адияман, Малатья, Шанлыурфа, Адана, Диярбакыр и Килис. Толчки ощущались в столице Анкаре и других турецких городах, а также по всему региону - на Кипре, в Ливане и Сирии.
Позже произошли еще несколько десятков толчков (афтершоков). Магнитуда самого сильного из них составила 7,7. По мощности он был сопоставим с утренним. Это произошло в понедельник днем, 6 февраля, в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш, пишет Русская служба BBC. Власти Турции сообщили, что второе землетрясение произошло на глубине 7 км. Его эпицентр находился в районе Эльбистан провинции Кахраманмараш.
В общей сложности в результате двух землетрясений в Турции рухнуло не менее 5775 зданий.
Из-за значительного ущерба президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 7 февраля, объявил трехмесячное чрезвычайное положение в десяти южных провинциях.
Десятки стран, в том числе США, Китай и страны Персидского залива, пообещали помощь Турции. Начали прибывать поисково-спасательные группы и грузы с гуманитарной помощью.
Оказание помощи пострадавшим от землетрясения районам затруднено из-за зимнего шторма, из-за которого многие дороги стали практически непроходимыми. Холодный дождь и снег угрожают как выжившим под завалами, так и людям, которые были вынуждены покинуть свои дома.
"Сейчас идет гонка со временем. Мы задействовали сеть бригад скорой медицинской помощи ВОЗ для оказания необходимой медицинской помощи раненым и наиболее пострадавшим", - сказал глава ВОЗ.
ВОЗ предупредила, что от землетрясения могли пострадать до 23 миллионов человек, и призвала другие страны срочно оказать помощь в зоне бедствия.
Сирийский Красный Полумесяц призвал страны Запада снять санкции с правительства президента Сирии Башара Асада, чтобы оказать помощь. Министерство здравоохранения Сирии сообщило о разрушениях в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Галерея: Землетрясение в Турции
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