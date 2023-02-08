Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 11 700 человек

Позже произошли еще несколько десятков толчков (афтершоков). Магнитуда самого сильного из них составила 7,7. По мощности он был сопоставим с утренним. Это произошло в понедельник днем, 6 февраля, в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш, пишет Русская служба BBC. Власти Турции сообщили, что второе землетрясение произошло на глубине 7 км. Его эпицентр находился в районе Эльбистан провинции Кахраманмараш.

В общей сложности в результате двух землетрясений в Турции рухнуло не менее 5775 зданий.

Из-за значительного ущерба президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 7 февраля, объявил трехмесячное чрезвычайное положение в десяти южных провинциях.

Десятки стран, в том числе США, Китай и страны Персидского залива, пообещали помощь Турции. Начали прибывать поисково-спасательные группы и грузы с гуманитарной помощью.

Оказание помощи пострадавшим от землетрясения районам затруднено из-за зимнего шторма, из-за которого многие дороги стали практически непроходимыми. Холодный дождь и снег угрожают как выжившим под завалами, так и людям, которые были вынуждены покинуть свои дома.

"Сейчас идет гонка со временем. Мы задействовали сеть бригад скорой медицинской помощи ВОЗ для оказания необходимой медицинской помощи раненым и наиболее пострадавшим", - сказал глава ВОЗ.

ВОЗ предупредила, что от землетрясения могли пострадать до 23 миллионов человек, и призвала другие страны срочно оказать помощь в зоне бедствия.

Сирийский Красный Полумесяц призвал страны Запада снять санкции с правительства президента Сирии Башара Асада, чтобы оказать помощь. Министерство здравоохранения Сирии сообщило о разрушениях в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Галерея: Землетрясение в Турции