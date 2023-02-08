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Передача: под председателем правления LDz "зашаталось кресло"

rus.tvnet.lv
Передача: под председателем правления LDz "зашаталось кресло"
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Марис Клейнбергс
Марис Клейнбергс Фото: Ieva Leiniša / LETA

"Зашаталось кресло" председателя правления Latvijas dzelzceļš Мариса Клейнбергса, сообщает программа Латвийского телевидения Panorama.

Ссылаясь на неофициальные источники, в программе говорится, что члены правления компании недовольны работой Мариса Клейнбергса.

По данным Firmas.lv, Клейнбергс является председателем правления с 7 апреля 2020 года.

Latvijas dzelzceļš является управляющим общественной железнодорожной инфраструктурой и управляющей компанией концерна. В состав концерна также входят LatRailNet, определяющая плату за инфраструктуру и распределяющая пропускную способность железнодорожной инфраструктуры, LDz Cargo, обеспечивающая железнодорожные грузовые и международные пассажирские перевозки, компания по ремонту и обслуживанию подвижного состава LDz ritošā sastāva serviss, охранная компания LDz apsardze, логистическая компания LDz loģistika, а также компания по строительству и обслуживанию инфраструктуры LDz infrastruktūra, процесс ликвидации которой начался в мае 2022 года.

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