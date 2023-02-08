"Зашаталось кресло" председателя правления Latvijas dzelzceļš Мариса Клейнбергса, сообщает программа Латвийского телевидения Panorama.
Передача: под председателем правления LDz "зашаталось кресло"
Ссылаясь на неофициальные источники, в программе говорится, что члены правления компании недовольны работой Мариса Клейнбергса.
По данным Firmas.lv, Клейнбергс является председателем правления с 7 апреля 2020 года.
Latvijas dzelzceļš является управляющим общественной железнодорожной инфраструктурой и управляющей компанией концерна. В состав концерна также входят LatRailNet, определяющая плату за инфраструктуру и распределяющая пропускную способность железнодорожной инфраструктуры, LDz Cargo, обеспечивающая железнодорожные грузовые и международные пассажирские перевозки, компания по ремонту и обслуживанию подвижного состава LDz ritošā sastāva serviss, охранная компания LDz apsardze, логистическая компания LDz loģistika, а также компания по строительству и обслуживанию инфраструктуры LDz infrastruktūra, процесс ликвидации которой начался в мае 2022 года.
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