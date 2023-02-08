Передача: под председателем правления LDz "зашаталось кресло"

Latvijas dzelzceļš является управляющим общественной железнодорожной инфраструктурой и управляющей компанией концерна. В состав концерна также входят LatRailNet, определяющая плату за инфраструктуру и распределяющая пропускную способность железнодорожной инфраструктуры, LDz Cargo, обеспечивающая железнодорожные грузовые и международные пассажирские перевозки, компания по ремонту и обслуживанию подвижного состава LDz ritošā sastāva serviss, охранная компания LDz apsardze, логистическая компания LDz loģistika, а также компания по строительству и обслуживанию инфраструктуры LDz infrastruktūra, процесс ликвидации которой начался в мае 2022 года.