ВИДЕО ⟩ Леброн Джеймс побил "вечный" рекорд НБА

Перед матчем с "Оклахома-Сити Тандер" (130:133) Леброну Джеймсу нужно было набрать 36 очков, чтобы стать рекордсменом НБА по количеству набранных очков за карьеру. Рекорд был побит в концовке третьей четверти матча.

Звёздному форварду удалось набрать 38 очков и превзойти достижение Карима Абдул-Джаббара, выступавшего в лиге в 1969-1989 годах.

Абдул-Джаббар за время свой карьеры набрал 38 387 очков. Последние очки в регулярном чемпионате НБА Абдул-Джаббар набрал 24 апреля 1989 года, когда Леброну было только 4,5 года. Новый рекорд теперь составляет 38 390 очков.

После того как он забил рекордное очко, на площадку вышли представители СМИ, одноклубники и члены семьи Джеймса. На матче присутствовал и 75-летний Абдул-Джаббар.

В пятёрку лучших бомбардиров в истории НБА также входят Карл Мэлоун (36 928 очков), Кобе Брайант (33 643) и Майкл Джордан (32 292).

38-летний Джеймс играет в НБА с 2003 года. Он четыре раза становился чемпионом ассоциации. Сейчас Леброн проводит 20-й сезон в карьере.