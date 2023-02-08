С одной стороны, согласно недавнему опросу, число поддерживающих президента России Владимира Путина и развязанное им вторжение в Украину сократилось в Латвии вдвое - с 8% до 4%. С другой стороны, эксперты указывают на тревожные тенденции - люди, вероятно, опасаются говорить то, что думают. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, как внешние обстоятельства влияют на внутренние процессы в Латвии.
Как война России влияет на носителей русского языка в Латвии
Как война России влияет на носителей русского языка в Латвии
Гости эфира:
- Елизавета Кривцова - юрист, правозащитник ("Согласие");
- Ирина Кузнецова - организатор фестиваля общения Lampa;
- Елена Матьякубова - председатель Латвийского общества русской культуры.
Темы эфира:
- Что изменилось в Латвии с началом войны России в Украине?
- Общество Латвии становится более сплоченным или раздробленным?
- Как не допустить крайностей и быть едиными в новых обстоятельствах?
- "Atkrievisko Latviju" - дух времени, запрос части общества или необратимая закономерность?
Встречаемся в прямом эфире в 18:00!
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