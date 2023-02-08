Как война России влияет на носителей русского языка в Латвии

С одной стороны, согласно недавнему опросу, число поддерживающих президента России Владимира Путина и развязанное им вторжение в Украину сократилось в Латвии вдвое - с 8% до 4%. С другой стороны, эксперты указывают на тревожные тенденции - люди, вероятно, опасаются говорить то, что думают. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, как внешние обстоятельства влияют на внутренние процессы в Латвии.