Ср, 8.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Как война России влияет на носителей русского языка в Латвии

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
,
Как война России влияет на носителей русского языка в Латвии
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Ведущие передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" Эрика Сташкевич и Вадим Радионов
Ведущие передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" Эрика Сташкевич и Вадим Радионов Фото: Evija Trifanova/LETA/TVNET kolāža

С одной стороны, согласно недавнему опросу, число поддерживающих президента России Владимира Путина и развязанное им вторжение в Украину сократилось в Латвии вдвое - с 8% до 4%. С другой стороны, эксперты указывают на тревожные тенденции - люди, вероятно, опасаются говорить то, что думают. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем, как внешние обстоятельства влияют на внутренние процессы в Латвии.

Гости эфира:

  • Елизавета Кривцова - юрист, правозащитник ("Согласие");
  • Ирина Кузнецова - организатор фестиваля общения Lampa;
  • Елена Матьякубова - председатель Латвийского общества русской культуры.

Темы эфира:

  • Что изменилось в Латвии с началом войны России в Украине?
  • Общество Латвии становится более сплоченным или раздробленным?
  • Как не допустить крайностей и быть едиными в новых обстоятельствах?
  • "Atkrievisko Latviju" - дух времени, запрос части общества или необратимая закономерность?

Встречаемся в прямом эфире в 18:00!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх