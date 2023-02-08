Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, посетит Великобританию, сообщает BBC.
Владимир Зеленский посетит Великобританию в среду
Владимир Зеленский посетит Великобританию в среду
По информации Даунинг-стрит, это будет первый визит Зеленского в Великобританию после вторжения России в Украину.
Канцелярия Даунинг-стрит сообщила, что он встретится с премьер-министром Риши Сунаком и выступит с речью в парламенте.
Напомним, что в декабре Зеленский посетил США, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.
Эта поездка планировалась в условиях строжайшей секретности из-за опасений за безопасность президента Украины. Однако подробности просочились днем ранее.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!