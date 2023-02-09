Футболист сборной Украины отправил в нокаут российского провокатора

Как утверждает источник, 21-летний Сикан, который находился вместе с "горняками" на сборах в Турции, в одном из коридоров отеля якобы пересёкся с группой нетрезвых граждан Российской Федерации. Те сразу стали провоцировать футболиста пьяными выкриками "Слава России!".

"Кульминация наступает мгновенно. Сикан на инстинкте, не думая про последствия, ударом кулака в лицо вырубает провокатора одним движением руки", - говорится в сюжете.

В ролике уверяется, что пострадавший россиянин с черепно-мозговой травмой был госпитализирован в местный травмпункт, а после того, как тот пришёл в себя, то даже не смог указать, кто именно его нокаутировал.

Источник уверяет в правдивости информации, но отмечает, что в истории могут быть неточности, поскольку свидетелей не было.

Сикан перешёл в "Шахтёр" в 2019 году и провёл в составе дончан 31 матч, забив восемь голов. Также в активе Сикана есть шесть поединков и один забитый мяч в составе национальной сборной Украины.