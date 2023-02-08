Вкладывать деньги в систему образования и здравоохранения уже недостаточно, если их не реформировать, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Эгилом Левитсом.
Кариньш: для улучшения ситуации в образовании и здравоохранении необходимы реформы
По словам премьера, для улучшения ситуации в здравоохранении и образовании необходимы две вещи, и первая - это дополнительные средства, но вопрос в том, как рационально их использовать.
Кариньш подчеркнул, что в систему образования и здравоохранение вкладывается все больше денег налогоплательщиков в надежде на другой результат, но его нет.
По словам премьера, в Латвии система образования неравномерная, так как есть школы, где ученики получают хорошие знания, а есть учебные заведения, после окончания которых молодые люди испытывают трудности при поступлении в университеты или на рынке труда.
"И большее количество денег не решит эту проблему. Нам нужно упорядочить систему. То же относится и к системе здравоохранения. Несмотря на то, что в него из года в год вкладывается все больше денег, сохраняются очереди пациентов и недовольство медиков. Это говорит о наличии системных проблем", - сказал Кариньш.
Говоря об утвержденном правительством госбюджете, Кариньш отметил, что обозначены три основных приоритета, которым выделены дополнительные средства - оборона, здравоохранение и образование и наука. Несмотря на дополнительное финансирование, потребуются крупные реформы для улучшений и в системе образования, и в здравоохранении, подчеркнул глава правительства.
Премьер назвал главную проблему системы здравоохранения
Главная проблема системы здравоохранения не в недостатке финансирования, а в неорганизованной сети больниц и системе тарифов на услуги, которую необходимо срочно реформировать, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в программе LTV "Утренняя панорама".
Он подчеркнул, что с каждым годом в систему здравоохранения вкладывается все больше и больше денег, но она все еще не прозрачна, и использование денег не совсем понятно.
"Мы не можем позволить себе вкладывать еще больше денег в неэффективную систему. Нам придется вкладывать больше, но система должна быть упорядочена, потому что трудности, про которые мы слышим в больницах, - это не только финансовые трудности, но и организационные", - сказал премьер-министр.
На вопрос о больничной сети он ответил, что нет необходимости сокращать количество больниц в регионах, но следует более четко определить, какая услуга доступна в каком учреждении, и тогда эта услуга должна быть оказана в реальности, не только в теории.
Как сообщалось, в проекте бюджета на этот год, поддержанном правительством во вторник, на сектор здравоохранения запланировано 1,6 млрд евро, а на приоритеты - 85,8 млн евро.
Со своей стороны Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода и Латвийское общество врачей заявили, что подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2023 год предусматривает ухудшение качества медицинского обслуживания.
Крупные латвийские больницы обеспокоены проблемами финансирования и оплаты медицинских услуг, из-за чего под угрозой оказывается возможность предоставления пациентам необходимых услуг.
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