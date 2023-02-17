Мику Кодзима знакома любителям спорта, которые следят за плаванием. Она становилась призёром молодёжного чемпионата мира, но в итоге решила сменить профессию и стала актрисой фильмов для взрослых, взяв псевдоним Saki Shinkai.
Мику Кодзима - японская пловчиха, которая бросила спорт ради порно
Карьера японки в плавании складывалась довольно успешно. Помимо медали на чемпионате мира, в 2018 году она завоевала сразу две бронзовые медали на юношеских Олимпийских играх. Её считали перспективной спортсменкой, но до домашней Олимпиады в Токио в 2021 году она так и не добралась.
Как вы уже догадались, дело не в травмах или неудовлетворительных результатах. Кодзима решила отказаться от плавания в пользу карьеры в фильмах для взрослых.
"Медаль на Олимпиаде не сделает тебя известным. Будет лишь упоминание в новостях", - объясняла Кодзима.
Карьеру пловчихи Мику завершила в 2019-м. Сначала она работала официанткой в ресторане, а затем оказалась в свадебном бизнесе. Вскоре у девушки появилось новое занятие. Спортсменка отправилась в фитнес-зал, чтобы привести себя в порядок, а потом начала помогать с этим другим. Вот только и эта профессия ей пришлась не совсем по душе.
Поиски идеальной работы привели Кодзиму в порноиндустрию. Всё началось с эротической фотосессии, которая завирусилась в сети. Одни захейтили бывшую пловчиху, а другие - восхитились.
"Я с удивлением узнала о своей популярности в эротической индустрии. Мне стало любопытно, и я посмотрела несколько порнофильмов. Сначала у меня было негативное ощущение, но потом эти работы показались мне очень интересными. Я решила попробовать. Возможно, даже нашла здесь себя. И да, здесь мне никого не нужно обгонять. Просто потому, что у меня здесь нет соперников", - цитирует Кодзиму Maxim.
Японка взяла себе псевдоним Saki Shinkai и дебютировала в кино для взрослых в 2022 году. В своём первом фильме она сыграла роль... пловчихи. Особого успеха фильм не имел, но Мику и сама понимает, что ей ещё многому нужно научиться.
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