Мику Кодзима - японская пловчиха, которая бросила спорт ради порно

"Я с удивлением узнала о своей популярности в эротической индустрии. Мне стало любопытно, и я посмотрела несколько порнофильмов. Сначала у меня было негативное ощущение, но потом эти работы показались мне очень интересными. Я решила попробовать. Возможно, даже нашла здесь себя. И да, здесь мне никого не нужно обгонять. Просто потому, что у меня здесь нет соперников", - цитирует Кодзиму Maxim.