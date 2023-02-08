В конце февраля предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme начнет строительные работы на перекрестке улиц 11 ноября и 13 января в Риге, сообщили агентству LETA на предприятии.
На перекрестке улиц 11 ноября и 13 января в Риге перестроят трамвайную инфраструктуру
Проект предусматривает перестройку трамвайных путей и контактной сети, а также замену подземных коммуникаций - ливневой канализации и сетей связи.
Новые трамвайные рельсы на перекрестке будут уложены на конструкции из железобетонных плит, что позволит не только повысить прочность покрытия в условиях высокой интенсивности движения и снизить затраты на обслуживание, но и сократить время пересечения перекрестка транспортными средствами, тем самым улучшив его проходимость. Для снижения вибрации и шума на перекрестке будут использованы специальные шумоподавляющие и виброгасящие материалы.
Во время строительных работ движение трамваев останавливаться не будет. Завершить перестройку перекрестка планируется осенью 2023 года.
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