На перекрестке улиц 11 ноября и 13 января в Риге перестроят трамвайную инфраструктуру

Новые трамвайные рельсы на перекрестке будут уложены на конструкции из железобетонных плит, что позволит не только повысить прочность покрытия в условиях высокой интенсивности движения и снизить затраты на обслуживание, но и сократить время пересечения перекрестка транспортными средствами, тем самым улучшив его проходимость. Для снижения вибрации и шума на перекрестке будут использованы специальные шумоподавляющие и виброгасящие материалы.