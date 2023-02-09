Министр обороны Германии: Первые "Леопарды" будут в Украине в марте

Обучение украинcких военных в Германии

Комментируя состоявшуюся в тот же день, 7 февраля, встречу с украинскими военными, которые отправились в Германию, чтобы пройти обучение управлению танками Leopard, Писториус отметил, что они произвели на него большое впечатление: "По лицам этих людей видно, что происходит у них внутри, какой нагрузке они подвержены, недавно вернувшись с фронта, как давит на них пережитое. Понимаете, они сейчас отправляются в Германию, знакомятся с танками Leopard, проходят обучение, а потом возвращаются и снова идут на фронт. Это - невероятная нагрузка. И это увеличивает мое восхищение тем, что демонстрируют украинцы, и уважение к этому".

В прошлом украинская сторона не раз критиковала Берлин за сдержанность в вопросе одобрения поставок боевых танков в находящуюся в состоянии войны страну. Судя по словам Писториуса, сегодня ситуация выглядит иначе. "Я дважды встречался с моим коллегой (министром обороны Украины Алексеем. - Ред.) Резниковым: на базе Рамштайн и сегодня. Также я встретился сегодня с президентом Зеленским. И ни в одном из разговоров с ними, как в Рамштайне, так и сегодня, ни один из них не проронил ни одного слова критики по отношению к действиям Германии. Напротив: (в Киеве. - Ред.) ценят активную деятельность Германии (по поддержке Украины. - Ред.) и очень благодарны ей за это. Конечно, хотят большего, но критики нет", - отметил немецкий министр.