Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 15 тысяч человек

По данным официальных лиц и медиков, в Турции погибло не менее 12 391 человека, сообщает государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD. В Сирии землетрясение унесло жизни 2662 человек.

Таким образом, подтвержденное число жертв землетрясения в обеих странах достигло 15 383 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что количество пострадавших в результате бедствия в Турции составляет около 52 тысяч, разрушено около 6 тысяч зданий.

Землетрясение магнитудой 7,8 по шкале Рихтера произошло в 4:17 по местному времени (3:17 по латвийскому) в понедельник, 6 февраля, его эпицентр находился в 33 км к северу от турецкого города Газиантеп. Через 15 минут последовал афтершок магнитудой 6,7, за которым последовало еще более 200 повторных сейсмических толчков. По данным турецких сейсмологов, сила первого толчка составила 7,4 балла.

Еще одно землетрясение силой 7,5 балла произошло в понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш. Официальный представитель Турции заявил, что это был не повторный сейсмический толчок, а отдельное землетрясение. Это произошло в 13:24 по местному времени (12:24 по латвийскому) примерно в 130 километрах к северу от Газиантепа.

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