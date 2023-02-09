Видео ⟩ Литовские фермеры в знак протеста выливают молоко прямо на землю. Латвию ждет то же самое?

В настоящее время средняя закупочная цена молока в Латвии составляет 28-30 центов за литр, а некоторые предприятия уже закупают молоко по 20 центов и меньше. В ЕС средняя цена составляет 45 центов.

В начале недели стало известно, что фермеры допускают возможность бойкота торговых сетей. Член правления организации "Крестьянский сейм" Мартиньш Тронс, заявивший об этом в СМИ, поясняет, что на возможное снижение закупочных цен влияют разные факторы, но фермеры давно недовольны ситуацией в крупных сетях магазинов, где уменьшается доля молочных продуктов латвийских производителей и складывается ситуация, когда, зайдя вечером в магазин, можно купить только литовское или польское молоко, а латвийского молока не купить.

"У фермеров молоко закупают по 24, 28, 30 центов за литр, а в магазинах мы видим пакеты молока по 1,79 и даже по 1,89 евро за литр. Есть и более низкие цены, но

вопрос в том, почему мы получаем так мало, а магазины берут так много?"

- говорит Тронс. Он скептически относится к скидкам, объявленным некоторыми торговыми сетями, потому что они невелики и могут рассматриваться как маркетинговые мероприятия, а не реальная поддержка.

В пятницу, 10 февраля, в Валмиере состоится заседание правления "Крестьянского сейма" с участием министра земледелия Дидзиса Шмитса для обсуждения дальнейших действий. По словам Тронса, к заседанию разработано 16 предложений, но не исключено, что в какой-то момент фермеры решат блокировать магазины и склады, перекрыв подходы к ним сельскохозяйственной техникой.