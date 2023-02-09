Литовские молочные фермеры возмущены снижением цены на молоко на фоне того, что в магазинах цена на него все еще высока, передает литовский портал LRT.lt.
Видео ⟩ Литовские фермеры в знак протеста выливают молоко прямо на землю. Латвию ждет то же самое?
В понедельник, 6 февраля, возмущенные резким падением закупочных цен на молоко (с 47 до 27 центов за литр при себестоимости в 35 центов) литовские фермеры устроили общенациональную акцию протеста. Они требовали переговоров, а молоко раздавали бесплатно или даже выливали на землю - ролики с этим процессом стали сенсацией в соцсетях.
"Молоко стоит 1,70 евро в магазине, а фермер получает 27 центов",
- заявил один из протестующих.
Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас отметил, что ведомство согласно с некоторыми доводами фермеров и подготовило план помощи. "Мы предприняли ряд мер, но их оказалось недостаточно. Сейчас мы рассматриваем и оцениваем, какие нормативно-правовые акты нужно изменить", - сказал госслужащий.
Латвию ждет то же самое?
Тем временем латвийские молочные фермеры бьют тревогу по той же причине и угрожают бойкотировать магазины, а переработчики обвиняют в сложившейся ситуации международные рынки, пишет Diena.
Цены на молочные продукты в магазинах растут, и не все торговцы обещают их снизить. Заместитель председателя правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Янис Ирбе прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации: цены на молоко упадут еще на 2-3 цента и в марте составят 20-25 центов за литр.
В настоящее время средняя закупочная цена молока в Латвии составляет 28-30 центов за литр, а некоторые предприятия уже закупают молоко по 20 центов и меньше. В ЕС средняя цена составляет 45 центов.
В начале недели стало известно, что фермеры допускают возможность бойкота торговых сетей. Член правления организации "Крестьянский сейм" Мартиньш Тронс, заявивший об этом в СМИ, поясняет, что на возможное снижение закупочных цен влияют разные факторы, но фермеры давно недовольны ситуацией в крупных сетях магазинов, где уменьшается доля молочных продуктов латвийских производителей и складывается ситуация, когда, зайдя вечером в магазин, можно купить только литовское или польское молоко, а латвийского молока не купить.
"У фермеров молоко закупают по 24, 28, 30 центов за литр, а в магазинах мы видим пакеты молока по 1,79 и даже по 1,89 евро за литр. Есть и более низкие цены, но
вопрос в том, почему мы получаем так мало, а магазины берут так много?"
- говорит Тронс. Он скептически относится к скидкам, объявленным некоторыми торговыми сетями, потому что они невелики и могут рассматриваться как маркетинговые мероприятия, а не реальная поддержка.
В пятницу, 10 февраля, в Валмиере состоится заседание правления "Крестьянского сейма" с участием министра земледелия Дидзиса Шмитса для обсуждения дальнейших действий. По словам Тронса, к заседанию разработано 16 предложений, но не исключено, что в какой-то момент фермеры решат блокировать магазины и склады, перекрыв подходы к ним сельскохозяйственной техникой.
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