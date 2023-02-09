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СПИСОК ⟩ Самые дорогие футболисты бывшего СССР

rus.tvnet.lv
Самые дорогие футболисты бывшего СССР
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Россия
Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия Фото: Reuters/ScanPix

Этой зимой трансфер украинского футболиста Михаила Мудрика из донецкого "Шахтёра" в лондонский "Челси" не обсуждал только ленивый. Всё дело в цене, которую лондонцы заплатили за 22-летнего игрока.

"Шахтёр" сообщил, что за трансфер Мудрика получит рекордные для клуба деньги - 70 миллионов евро за игрока и ещё 30 миллионов в качестве бонусов.

Этого, кстати, хватило, чтобы Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом в истории и превзошёл стоимость сделки Андрея Шевченко в "Челси" из итальянского "Милана". Тогда лондонский клуб заплатил 43,8 млн евро за украинского форварда.

Переход Мудрика в "Челси" позволил украинцу стать вторым самым дорогим игроком постсоветского пространства. Давайте посмотрим, кто входит в топ-10 самых дорогих игроков по рыночной стоимости из стран бывшего СССР.

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