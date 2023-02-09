"АвтоВАЗ" за один евро купил завод Nissan в Санкт-Петербурге

Во вторник, 7 февраля, соответствующие документы подписали президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и генеральный директор объединенной компании "НАМИ" Федор Назаров. Ранее сделка была одобрена правительством России.

В рамках соглашения "АвтоВАЗ" приобрел 99% капитала "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" за один евро, что составляет примерно 79 российских рублей.

В сделке есть условие, что Nissan может выкупить свои бывшие российские активы в течение шести лет, если такое решение, принятое компанией, будет одобрено правительством России.

"Основной задачей наших совместных усилий на данный момент является увеличение объемов производства и предложения на российском автомобильном рынке", - заявил заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов.

"Перед командой "АвтоВАЗа" сейчас стоит задача не только возобновить производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге, но и повысить локализацию. Кроме того, возобновление работы завода будет способствовать увеличению промышленного производства в регионе и сохранению рабочих мест", - добавил он.

В свою очередь, Соколов заявил: ""АвтоВАЗ" подтверждает план возобновления производства автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге уже во второй половине 2023 года. Будем строить новые модели Lada в сегментах C и D".

По словам Соколова, в этом году "АвтоВАЗ" может выпустить до 10 тысяч единиц. "В дальнейшем высокая профессиональная компетентность нашей команды позволит нам практически без ограничений наращивать объемы производства, которые будут зависеть от спроса на российском рынке".