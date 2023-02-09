Уходящий день принес нам много новостей, как хороших, так и не очень. Чтобы вы не пропустили ничего важного, RUS TVNET подготовил для вас дайджест самых важных событий за четверг, 9 февраля.
ГЛАВНОЕ ЗА 9 ФЕВРАЛЯ ⟩ Блокировка российских сайтов с пропагандой, демарш Жданок и призывы объявить войну Латвии
Новости Латвии:
Ограничения для частных вузов на обучение на официальных языках ЕС не соответствуют Конституции, а ограничения на обучение на других иностранных языках - соответствуют, заключил Конституционный суд (КС).
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) временно, до снятия санкций, введенных Европейским союзом, ограничил на территории Латвии доступ к ряду сайтов, связанных с российскими пропагандистскими СМИ, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
На этой неделе президент Эгил Левитс продолжил встречи с представителями парламентских фракций. Две партии - "Латвия на первом месте" и "За стабильность!" - на приглашение посетить Рижский замок не откликнулись, передает Latvijas Avīze.
О квартирах в новостройках мечтают многие – и молодые семьи, и обитатели советских сериек, желающие переселиться в энергоэффективный дом с регулируемым отоплением и приличными соседями. Однако взлетевшие ставки EURIBOR, дикая инфляция и экономическая нестабильность заставили людей несколько притормозить с покупками и ипотекой. Но что будет с ценами на недвижимость?
Вчера, 8 февраля, в свет вышел доклад ООН о ситуации с образованием на языке нацменьшинств в Латвии. Это вызвало широкое обсуждение в социальных сетях - но грядут ли реальные изменения? Разбираемся ниже.
Учреждено общество "Русский голос для Латвии" с целью объединения латвийского общества, независимо от родного языка и этнической принадлежности, сообщили агентству LЕТА в организации.
В ближайшее время правительство должно принять решение о предоставлении государственной поддержки для строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Скулте.
С февраля в рижском общественном транспорте на некоторых маршрутах введена посадка через переднюю дверь. После чего статистика показала увеличение количества пассажиров. Это указывает на то, что раньше на этих рейсах было большое количество безбилетных пассажиров.
За рубежом:
Сообщения кремлевских пропагандистов на минувшей неделе по-прежнему были сосредоточены на поставках западных вооружений в Украину, что воспринимается как нападение на Россию со стороны "нацистских стран" НАТО, желающих уничтожить Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Брюссель обратился к Европейскому парламенту, подчеркнув, что победа Украины - это победа всей Европы. После выступления Зеленского большинство депутатов Европарламента аплодировали ему стоя, но Татьяна Жданок осталась сидеть и не аплодировала. Это видно на видео, которое опубликовал депутат Европарламента Роберт Зиле в Twitter.
На участке Сватово - Кременная на границе Луганской и Харьковской областей началось давно прогнозируемое крупномасштабное наступление российских войск, сообщают аналитики Института изучения войны США (ISW).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во второй раз за две недели посетил Африку, чтобы "прорвать" дипломатическую и экономическую блокаду и найти новых покупателей российской нефти и оружия, сообщает The Moscow Times.
Американская компания SpaceX ограничила возможность использования своей спутниковой интернет-системы для управления беспилотниками украинской армией, заявил в среду, 8 февраля, президент SpaceX Гвинн Шотвелл.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, выступил перед Европейским парламентом.
У главы Китая Си Цзиньпина огромные проблемы, в том числе в связи с хрупкой экономикой страны, заявил в среду, 8 февраля, президент США Джо Байден.
"Государство с одной стороны выступает за то, чтобы отцы оставались дома с детьми, а матери занимались карьерой, а с другой стороны говорит, чтобы они бросали малыша и бежали в лес", – говорит отец четырехмесячного ребенка, который потрясен отношением, с которым он недавно столкнулся, пишет портал Limon.ee.
Литовские молочные фермеры возмущены снижением цены на молоко на фоне того, что в магазинах цена на него все еще высока, передает литовский портал LRT.lt.
Две самоходные гаубицы, подаренные в прошлом году Латвией Украине, были уничтожены на поле боя, сообщил пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкинс.
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