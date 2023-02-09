ГЛАВНОЕ ЗА 9 ФЕВРАЛЯ ⟩ Блокировка российских сайтов с пропагандой, демарш Жданок и призывы объявить войну Латвии

Латвийская пляжная волейболистка Тина Граудиня в своём Instagram высказалась против допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

В то время как выступления Филиппа Киркорова в Германии отменяют, другой российский артист собирает полные залы. Говорит ли Максим Галкин о войне? DW побывала на одном из его концертов.

"С нашего последнего концерта в Риге прошло почти полтора года", - признается лидер и вокалист фолк-метал-группы Varang Nord Максим Попов.

Вышел из дома и не вернулся... Никому не сообщил... Известные общественности обстоятельства исчезновения пропавших без вести в некотором смысле схожи. Некоторые случаи, когда обстоятельства исчезновения особенные, звучат громче. В соцсетях пишут, что "в последнее время все чаще пропадают молодые люди". Но действительно ли это так?



Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") в интервью журналу Ieva откровенно рассказала о разводе с третьим мужем, врачом Иво Тераудсом.

Несмотря на то, что на дворе все еще зима, на Рижский центральный рынок приходит все больше и больше летних вкусов. Это знак - весна действительно приближается!

Землетрясения, которые произошли в Турции и Сирии, унесли жизни более 11 тысяч человек, и это, увы, не окончательные цифры. Турция находится в сейсмоопасной зоне, в период с 1939 по 1999 год там произошло сильнейших землетрясений. В общей сложности с 1900 года в этой стране было зафиксировано не менее 76 землетрясений, жертвами которых стало более 90 тысяч человек.