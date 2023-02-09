NEPLP ограничил доступ к российским пропагандистским сайтам

Решение принято в соответствии с Регламентом Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине.

Ограничения в ЕС распространяются на сайты, связанные с пропагандистскими СМИ, такими как Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish и Sputnik.

Таким образом, в Латвии в дальнейшем ограничен доступ к таким сайтам, как deutsch.rt.com, fr.rt.com, rtde.xyz, rtde.site, rtde.live, rtde.team, rtde.website, sputniknews.gr, sputniknews.cn, sputniknews.kz, lt.sputniknews.ru, oz.sputniknews-uz.com, baltnews.ru, sputnik.az, sputnik.kg, sputnik-abkhazia.info, sputnik-georgia.com, sputnik-ossetia.com, sputnik-tj.com.

Доступ также ограничен к "зеркалам" указанных сайтов.

Ответственным за контроль за исполнением решения назначен председатель NEPLP Ивар Аболиньш.