Болотник и Джошуа подерутся на одном турнире в Лондоне

Болотник проведёт бой за чемпионский пояс по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), а его соперником станет британец Крейг Ричардс. Их совместный поединок должен был состояться в конце ноября прошлого года, но из-за болезни соперника его пришлось перенести.

32-летний Болотник за время своей карьеры выиграл 19 из 26 боёв (8 нокаутом). В декабре 2020 года он одержал победу на турнире Golden Contract MTK Global, победив в решающем поединке немца Сержа Михеля. Победа на этом турнире принесла Болотнику двухлетний контракт на пять поединков. Многие известные боксёры находятся под эгидой MTK Global.

Свой последний поединок Болотник провёл в апреле этого года, одолев хорвата Хрвое Сепа, для которого это поражение стало первым в карьере.

Между тем 32-летний Ричардс за свою профессиональную боксёрскую карьеру провёл 21 бой, из которых выиграл 17, проиграл три и один завершился вничью. Последний раз он выходил на ринг в мае прошлого года и признал превосходство Джошуа Буатси.

Что касается главного поединка вечера, то в нём сойдутся экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и американец Джермейн Франклин.

Свой последний бой Джошуа провёл 20 августа, когда по очкам проиграл Александру Усику. Франклин в предыдущий раз выходил в ринг 26 ноября, когда уступил по очкам Диллиану Уайту.