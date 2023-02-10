ВИДЕО ⟩ Роналду оформил покер впервые с 2019 года

Матч завершился со счётом 4:0. Все четыре гола забил португальский нападающий Криштиану Роналду.

Звёздный нападающий, который вышел на матч в стартовом составе с капитанской повязкой, открыл счёт на 21-й минуте, на 40-й оформил дубль, на 53-й сделал хет-трик, реализовав пенальти, а на 61-й оформил покер.

В последний раз нападающий оформлял покер 10 сентября 2019 года - за сборную Португалии против Литвы (5:1).

Отметим, что первый мяч в игре стал для Роналду 500-м в национальных первенствах. Также это первый гол португальца в чемпионате Саудовской Аравии, забитый с игры.

38-летний Роналду на протяжении карьеры выступал за лиссабонский "Спортинг" (три гола в чемпионате), "Манчестер Юнайтед" (103), мадридский "Реал" (311) и туринский "Ювентус" (81). В конце декабря 2022-го Роналду стали игроком "Аль-Насра".