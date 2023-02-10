ВСУ сообщили об уничтожении более 100 солдат противника на аэродроме в Бердянке

"Мы получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: попали по аэродрому. Этим воздушным ударом наши солдаты уничтожили более 100 оккупантов", - говорится в сообщении военной администрации в Telegram.

В сообщении отмечается, что во время этого удара ВСУ попали и по складу с боеприпасами, топливом и смазочными материалами, а также по радиолокационной станции.