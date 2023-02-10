Пт, 10.02.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

ВСУ сообщили об уничтожении более 100 солдат противника на аэродроме в Бердянке

rus.tvnet.lv
ВСУ сообщили об уничтожении более 100 солдат противника на аэродроме в Бердянке
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Reuters / Scanpix

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду нанесли удар по военному аэродрому в оккупированном городе Бердянка в Запорожской области, ликвидировав более 100 российских солдат, сообщила в четверг военная администрация города, пишет УНИАН.

"Мы получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: попали по аэродрому. Этим воздушным ударом наши солдаты уничтожили более 100 оккупантов", - говорится в сообщении военной администрации в Telegram.

В сообщении отмечается, что во время этого удара ВСУ попали и по складу с боеприпасами, топливом и смазочными материалами, а также по радиолокационной станции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх