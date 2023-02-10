Новый ракетный удар по Украине: взрывы звучали в Киеве и других городах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Харькове, Виннице, Кривом Роге, Ивано-Франковске, а также во Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Одесской областях.

В разных частях Украины под ракетный удар попали объекты высоковольтной инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением, сообщает энергетическая компания "Укрэнерго". Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электричества, сообщает Русская служба ВВС.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, в городе поврежден объект критической инфраструктуры, в связи с чем могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.

В результате обстрела Харьковского района пострадали семь человек, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. "Двое из них в тяжелом состоянии. Данные уточняются", - добавил он.

В Киеве обломки ракеты упали на автомобили и крышу частного дома, повреждена электросеть, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Запорожье зафиксировали два попадания ракет, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Медуза" со ссылкой на местные паблики сообщает, что Кривой Рог частично остался без электричества. По информации российских СМИ, под удар попала попала Криворожская ТЭЦ.

В свою очередь по информации главы Николаевской области Виталия Кима, во время удара одна из ракет пролетела через воздушное пространство Молдовы.